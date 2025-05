Comandante dos bombeiros de Brusque nega ligação entre acidentes na Beira Rio

O comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rafael de Faveri, afirmou que até não houve relação, até o momento, entre os dois acidentes registrados na avenida Beira Rio durante a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira, 26, no Centro de Brusque.

Informações falsas ligam o acidente do qual um motociclista bateu em um guard rail e sofreu uma queda próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o acidente em que uma mulher morreu após o carro que conduzia cair no rio Itajaí-Mirim.

Conforme o comandante, a primeira ocorrência tratou-se de um motociclista que colidiu contra o guard rail na rua Arno Carlos Gracher, em frente ao quartel. Com o impacto, a vítima caiu de uma altura aproximada de 4 metros, vindo a parar na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, conhecida como margem esquerda da avenida Beira Rio, que fica logo abaixo do ponto da colisão.

O motociclista foi atendido pela equipe do Samu, com apoio da guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

Carro no rio

A segunda ocorrência foi registrada na avenida Bepe Rosa, margem direita da Beira Rio, onde, segundo testemunhas, um veículo teria caído no rio Itajaí-Mirim. No momento da chegada das equipes no local, o veículo já não estava mais visível na superfície.

Aos bombeiros, testemunhas relataram ter presenciado o fato, inclusive apresentando imagens do veículo, porém não foi possível identificar com precisão o ponto exato da queda nem a direção em que o veículo transitava.

As buscas foram realizadas na manhã desta segunda-feira, 26, por questões de segurança. O veículo estava a uma profundidade de aproximadamente 6 metros, em um local com correnteza considerável, presença de pedras, galhos com total ausência de visibilidade.

O comandante ressalta que a operação exigiu checagem rigorosa dos equipamentos, reconhecimento detalhado do local, elaboração de plano de busca e o acionamento de mergulhadores que estavam de folga, uma vez que nem todos os bombeiros de serviço possuem especialização em mergulho de resgate.

A vítima foi identificada como Silene Aparecida Corrêa, de 57 anos. Ela conduzia um Fiat Siena.

Detalhes técnicos da ocorrência serão divulgados em breve pelos agentes.

