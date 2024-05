Comarca de Brusque destina R$ 200 mil à Defesa Civil do Rio Grande do Sul

A Vara Criminal da Comarca de Brusque destinou R$ 200 mil à Defesa Civil do Rio Grande do Sul para diminuir as consequências da enchente enfrentada pelo estado. A definição foi feita nesta segunda-feira, 20, pelo juiz Edemar Leopoldo Schlösser. O valor repassado é oriundo de penas pecuniárias.

Decisão

Em sua decisão, o magistrado mencionou: “Em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e bem assim, não se mostrando insensível ao estado de calamidade pública que assolou aquele estado da Federação, em solidariedade à população gaúcha, determino que do valor atualmente disponível neste presente processo angariador de recursos, seja feito o repasse da importância de R$ 200 mil”.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orientou os tribunais, por meio da Resolução nº. 150/2024 e Recomendação mº 151/2024, que efetuam o repasse de recursos das penas pecuniárias em favor da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul.

O que são penas pecuniárias?

O Código Penal classifica a pena pecuniária como uma pena restritiva de direitos, que pode ser aplicada pelo juiz de direito em substituição às penas privativas de liberdade, observados os requisitos estabelecidos em lei.

Havendo a imposição de pena pecuniária, e caso o réu efetue o pagamento, o valor é depositado em uma conta única vinculada a um processo. A cada ano são abertos procedimentos específicos para que as instituições de caráter social postulem o repasse de recursos dessa natureza para execução de seus projetos.

Leia também:

1. Seguro obrigatório voltará a ser pago por proprietários de veículos em 2025

2. Refugiados do RS: 14 pessoas da mesma família são acolhidas em casa de Brusque

3. Brusque anuncia saída do técnico Luizinho Lopes

4. VÍDEO – Timelapse mostra nível do rio Itajaí-Mirim subindo em Brusque

5. Homem é condenado por homicídio em saída de casa noturna em Brusque

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: