Comarca de Brusque repassa mais de R$ 400 mil de penas pecuniárias para empresas da região

A Comarca de Brusque repassou na última sexta-feira, 20, R$ 476.724,28 para 18 entidades da região. As instituições atuam nas áreas de saúde, segurança, educação e execução penal. A destinação de recursos é oriunda de prestações pecuniárias, transações penais e suspensões condicionais de processos. A decisão foi proferida pelo juiz Edemar Leopoldo Schlösser.

De acordo com a Comarca, foram contemplados, ao todo, 22 projetos. A cerimônia de entrega foi realizada no salão do Tribunal do Júri, com a presença de representantes das instituições beneficiadas.

Os repasses têm origem no processo administrativo n. 5003440-66.2025.8.24.0011, sob responsabilidade da Vara Criminal. A seleção dos projetos seguiu as diretrizes da resolução n. 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça, da resolução Conjunta GP/CGJ n. 14/2024 e da orientação n. 63/2018, da Corregedoria-Geral da Justiça. Ao todo, 40 instituições apresentaram projetos, que somaram mais de R$ 2,2 milhões em solicitações.

Entre os projetos selecionados, destacam-se os da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, que recebeu R$ 33.541,07 para aquisição de materiais de enfermagem, agulhas para biópsias e máquinas de costura; o Lar Sagrada Família, com R$ 16.321,00 destinados à compra de brinquedos, telas de proteção e uma televisão; e o Conselho da Comunidade, que recebeu R$ 73.806,84 para melhorias estruturais no Presídio Regional de Brusque, como reforma de espaços, manutenção da horta e aquisição de mascotes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Também foram contempladas as instituições Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim SAB/Casa de Brusque, a Charlotte Associação de Atividades Psicofísicas; a Associação Brusquense de Atletismo; o Lar Menino Deus; a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brusque; o Fundo Municipal de Saúde de Botuverá e o Instituto Catarinense Anjos do Peito.

Os recursos, depositados judicialmente, são destinados a projetos com comprovado impacto social. A destinação ocorre anualmente, por meio de chamamento público, permitindo que entidades com finalidades sociais apresentem suas propostas para análise e eventual repasse.

