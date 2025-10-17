Começa julgamento de homem que assassinou mulher com facadas no Limeira, em Brusque

Começou nesta sexta-feira, 17, o julgamento de Vanderlei Pedroso Pereira pelo assassinato de Terezinha Soares Moreira Martins, de 43 anos. Ela foi morta no dia 29 de abril após sofrer quatro facadas no bairro Limeira. O júri ocorre no Tribunal da Comarca de Brusque.

Após cometer o crime, Vanderlei fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Terezinha foi encontrada deitada em um sofá. As lesões estavam localizadas na região abdominal e uma no tórax.

Segundo registros judiciais, Vanderlei já havia cometido outro feminicídio em Brusque há 12 anos, em 2013. Ele também possui registro de uma tentativa de homicídio em 2010.

