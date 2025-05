Começam as disputas de futebol suíço, vôlei e basquete nos Jogos Comunitários de Brusque

A 30ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) começou, na noite desta terça-feira, 27, suas disputas de vôlei feminino, basquete masculino e futebol suíço masculino.

No Colégio Cônsul Carlos Renaux, o voleibol feminino abriu a competição com jogos válidos pelo Grupo C. A equipe do Centro não deu chances ao Dom Joaquim e venceu por 2 sets a 0, demonstrando força logo na estreia.

Na Arena Brusque, o basquete masculino também começou com grandes partidas. Pelo Grupo A, o Maluche venceu o São Pedro por 60 a 50, enquanto o Santa Terezinha superou a equipe da Souza Cruz por 45 a 29. A rodada do basquete segue nesta quarta-feira, 28, com mais dois confrontos: Águas Claras enfrenta o Centro às 19h30, seguido pelo duelo entre Dom Joaquim e Azambuja, às 20h30.

30ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque seguem durante a semana com mais jogos. Confira o calendário completo.

Futebol suíço

A primeira rodada do futebol suíço masculino, foi realizada no estádio Augusto Bauer.

Ponta Russa 3×2 Centro (Grupo A)

São Pedro 3×0 Volta Grande (Grupo B)

Rio Branco 4×1 Bateas (Grupo C)

Limeira 5×1 Santa Rita (Grupo D)

Águas Claras 4×3 Zantão (Grupo E)

Steffen 2×2 Santa Terezinha (Grupo F)

Dom Joaquim 2×0 Santa Luzia (Grupo G)

Bocha às quartas

Na modalidade Bocha raffa vollo masculino, os confrontos da fase classificatória têm início nesta quarta-feira (28), a partir das 19h30, com três jogos programados. Pela Chave A, a equipe do bairro Bateas enfrenta o Águas Claras, e o Primeiro de Maio encara o Guarani — ambos os duelos ocorrem na Associação Santa Rita.

Pela Chave B, o São Pedro enfrenta a Limeira na Associação Beneficente. Conforme o regulamento, classificam-se os dois melhores de cada chave, e as partidas serão sempre realizadas às quartas-feiras.

