Começam o futsal livre e o futebol suíço sênior dos Jogos Comunitários

Mais duas modalidades deram o pontapé inicial nesta segunda-feira, 27, pelos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. O dia foi de estreia para o futsal e também para o futebol suíço livre.

A primeira modalidade começou com três partidas disputadas na Arena Brusque, enquanto que a outra foi realizada no Clube Guarani e no Campo do David (Thomaz Coelho).

O destaque no futsal foi a vitória do São Pedro por 7 a 0 sobre o Santa Rita. O camisa 10 Cristiano Gomes foi o nome do jogo com quatro gols. Elton dos Santos, Paulo César Silva e Renato Carvalho completaram os gols

No duelo de abertura, o Cedrinho venceu o São João por 2 a 0, gols de Marcelo Kesseler e Delmar Moura. Já no outro jogo da noite, com gols de Everton Schmoller, Paulo Roberto Fernandes e Jean Kormann o Rio Branco bateu o Azambuja por 3 a 2.

Futebol suíço sênior

No Futebol suíço sênior, em jogo no Clube Guarani, o Steffen largou com vitória ao bater o Souza Cruz por 1 a 0. O gol único da partida foi anotado por Volnei Weiss, o Canhoto, aos 4 minutos do segundo tempo. Na mesma chave, o São João foi declarado vencedor do confronto diante do Guarani, que não compareceu.

Na Sociedade Angelina, depois de Éder Baron, o Edinho, tirar o goleiro e abrir o placar logo aos 4 minutos de partida, Fabiano Peixer deixou tudo igual aos 12 para o Santa Rita. Mas pouco depois Adilson Venturine voltou a deixar o São Pedro em vantagem e, já na segunda etapa, Everaldo Pansera garantiu a vitória por 3 a 1. No outro duelo do grupo C, com dois gols de Ismar Legal, o Paquetá venceu o Zantão por 2 a 1.

Fechando a rodada, em jogos no Campo do David (Thomaz Coelho), o time local empatou em 2 a 2 com o Volta Grande. David Hodecker e Evair Lohn marcaram para o Thomaz Coelho, enquanto que Denilson Pereira e Olino da Silva anotaram os gols do Volta Grande. No duelo entre Dom Joaquim e Águas Claras, a primeira equipe venceu o adversário por 3 a 1, gols de Marcio Riecken, Bras Vitorino e Joaquim Tabareli. Selso Onesko fez o gol de honra do Águas Claras.

Os Jogos Comunitários de Brusque continuam nesta terça-feira, 27, quando serão realizados mais três duelos pelo futsal livre e outras seis partidas do futebol suíço livre. Veja na tabela abaixo os confrontos.

Futebol suíço sênior – Jogos de segunda-feira, 26



Grupo A – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Souza Cruz 0x1 Steffen

20h30 – São João 1×0 Guarani

Grupo B – Jogos no Campo do David (Thomaz Coelho)

19h30 – Dom Joaquim 3×1 Águas Claras

20h30 – Thomaz Coelho 2×2 Volta Grande

Grupo C – Jogos na Sociedade Angelina

19h30 – São Pedro 3×1 Santa Rita

20h30 – Paquetá 2×1 Zantão

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – São João 0x2 Cedrinho (Grupo E)

20h15 – Santa Rita 0x7 São Pedro (Grupo A)

21h15 – Rio Branco 3×2 Azambuja (Grupo B)

Próximos jogos – Terça-feira (27/6)



Futsal livre (Jogos na Arena Brusque)

19h15 – Águas Claras x Nova Brasília (Grupo D)

20h15 – Paquetá x Centro (Grupo C)

21h15 – São Luiz x Rua Nova Trento (Grupo A)

Futebol Suíço Livre

Grupo A – Jogos na Sociedade Santos Dumont

19h30 – São João x Planalto

20h30 – Maluche x Limeira

Grupos E e B – Jogos no Cedrense

19h30 – Bateas x Thomaz Coelho (Grupo E)

20h30 – Rio Branco x Santa Terezinha (Grupo B)

Grupo C – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Steffen x São Pedro

20h30 – Guarani x Dom Joaquim