Começo do mandato de filho “04” de Bolsonaro tem atritos em Balneário Camboriú

Decepção do 04

Não está correspondendo às expectativas o começo da carreira legislativa de Jair Renan Bolsonaro na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O filho “04” do ex-presidente tem evitado a tribuna e ainda não apresentou nenhum projeto. Fez algumas indicações à prefeita Juliana Pavan para solucionar alguns problemas na cidade, como buracos em ruas. Mas conseguiu chamar a atenção por um posicionamento seu, votando contra uma moção de aplauso ao prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), pelo apoio prestado às vítimas das enchentes recentes no município, batendo de frente com a orientação do partido.

Consumo

Noticia que bomba no noticiário econômico dos últimos dias, no Brasil e no Mundo: uma loja da Decathlon na SC-410, que liga o Centro de Florianópolis ao norte da Ilha de SC é, no momemto, a lider em faturamento dentre 1.700 da rede em 76 países. Mais de 90% de suas vendas diárias são para turistas argentinos, em dólar. Recebe cerca de 5 mil deles por dia.

Honoris causa

Mesmo com apenas 12% dos brasileiros qualificando como “bom” ou ótimo o desempenho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há quem queira homenageá-los. É o caso de Edson Fachin, que vai receber o título de “professor honoris causa” do Centro Universitário Cesusc, de Florianópolis, dia 24, por decisão de seu conselho universitário em julho de 2022, por unanimidade.

Despesas com tribunais

A organização Plataforma Justa levantou dados do orçamento de 18 Estados e concluiu que suas despesas com tribunais, Ministério Público e Defensoria Pública aumentaram 36% de 2022 a 2023. A eles foram direcionados R$ 71 bilhões naqueles dois anos. São Paulo liderou, com R$ 15 bilhões. O levantamento identificou que alguns Estados ficaram com as despesas gerais estáveis, como SC. A verba destinada para o TJ, Ministério Público e Defensoria, porém, subiu 22% no mesmo período. Detalhe: em SC, o TJ custou R$ 3,35 bilhões, enquanto a despesa que o governo estadual dispendeu com transporte foi de R$ 1,6 bilhão.

Memoria ameaçada

Quem, algum dia, perdeu, por diferentes motivos, um álbum de fotos de família, jamais esquecerá o ocorrido. Lamentará, sempre, como se sua memória fosse roubada. E o que dizer de uma cidade, como Jaraguá do Sul, estar em vias de perder a Casa Enxaimel Selke, tida como a mais antiga desse estilo no município? É imperdoável. A falta de manutenção é motivo de investigação. Foi construída por volta de 1885 e integra a lista dos Roteiros Nacionais de Imigração de SC, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Consumo 1

Está diminuindo sensivelmente o número de consumidores nos feirões Direito do Campo em Florianópolis e entorno que, apesar de receber incentivos, como concessão de espaços públicos para funcionamento em valores quase simbólicos, estão praticando preços bem acima dos oferecidos em supermercados. E o fornecedor quase único de todos é um só, a Ceasa. Há algo estranho ali. Parece cartel. Nem preço mínimo por quilo se pratica mais.

Consumo 2

Uma rede atacadista ofereceu, no último final de semana, cebola, tomate e batata doce por R$ 1,95 ao quilo, banana branca por R$ 2,59, e beterraba e cenoura por R$ 2,78. Valores que estavam custando o dobro, quando não até mais, na rede Direto do Campo. Lula diria que se deve deixar de frequentá-los, não?

Líder

Para desgosto da analista política Eliane Cantanhêde, do “Estadão” e Globo News, que tem batido nela pelo seu conservadorismo, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), da tropa de choque dos Bolsonaro, foi escolhida líder da Minoria na Câmara, conforme se antecipou aqui. No bloco minoritário, a presença de SC também se sobressai com dois vice-líderes, os deputados Gilson Marques (Novo) e Júlia Zanatta (PL).

Europa cara

Entre os estrangeiros que estão fazendo turismo em SC neste verão estão muitos norte-americanos. Uma reportagem do “New York Times” pode dar a explicação. Viajar para a Europa, para os norte-americanos, ficou caro demais e outros destinos estão ganhando a preferência, como o Brasil.