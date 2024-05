Comentarista da ESPN, Antero Greco morre aos 69 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira, 16, o jornalista Antero Greco, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e lutava contra um tumor cerebral desde 2022.

Antero Greco era comentarista da ESPN Brasil e fez grande sucesso ao lado de Paulo Soares, o ‘Amigão’, durante os programas noturnos do SportsCenter. O jornalista também trabalhou na Folha de São Paulo e na Band. Na Band, participou das primeiras transmissões do campeonato italiano no Brasil, em 1983.

De acordo com o Estadão, onde Antero foi editor, a despedida do jornalista será no Cemitério do Redentor, em São Paulo, às 12h desta quinta-feira. Já o enterro às 16h.

Nas redes sociais, a ESPN Brasil publicou uma mensagem de despedida para Antero Greco. Confira:

O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil. Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter. A TV brasileira perde um dos maiores. E a nós, da família ESPN, ficará a saudade e as grandes memórias proporcionadas por Antero. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz.

Relato do Amigão sobre Antero Greco

Na última semana, Paulo Soares escreveu no portal do UOL uma emocionante mensagem sobre o estado de saúde do ‘Anterito’. Ele revelou que o quadro de saúde do comentarista era irreversível.

