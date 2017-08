Comentarista da Globonews, do Uol Notícias e do Estadão palestrará nos 80 anos do Sifitec

No próximo dia 28 de setembro acontece em Brusque a palestra do cientista político Carlos Melo.

Dono de uma coluna sobre economia no Jornal O Estado de São Paulo e também do Blog do Carlos Melo no site Uol Notícias, além de comentarista assíduo do programa Painel, do canal Globonews, Melo chega ao município para compor a programação dos 80 anos do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec).

Voltada para o público pertencente ao setor industrial, a palestra ocorre no Hotel Monthez, a partir das 18h45, e tem como objetivo analisar de forma criteriosa o cenário político e econômico brasileiro, fazendo um prognóstico para os próximos meses.

A intenção é fazer com que os empresários presentes no evento possam estar mais seguros com as decisões que tenham de tomar no futuro próximo.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no telefone: (47) 3355-6582 ou, então, no e-mail sifitecbq@gmail.com.

Sifitec

Fundado em 11 de fevereiro de 1934, o sindicato completou oito décadas de atividades em 2017, sendo considerada uma das entidades sindicais mais antigas de Santa Catarina.

Desde a sua fundação, o Sifitec, que inicialmente se chamava Sindicato das Indústrias Têxteis do Município de Brusque, teve sete presidentes ao longo deste período: Vitor Konder, de 1937/1938; Otto Renaux, de 1938/1954; Guilherme Renaux, de 1954/1955 e de 1956/1974; Bernando Stack, de 1955/1956; Carlos Cid Renaux, de 1974/2001; Rolf Dieter Bückmann, de 2001/2009 e, desde 2010, quem preside o sindicato é o empresário Marcus Schlösser.