Comida gourmet agrada paladar dos guabirubenses no 1º Festival Food Truck

A curiosidade por conhecer comidas gourmet diferenciadas atraiu mais de 2 mil pessoas durante o fim de semana, em Guabiruba. O 1º Festival de Food Truck na cidade ocorreu de sexta-feira e seguiu até às 20h deste domingo, 23, realizado na rua Brusque, no Centro, ao lado da escola Professor João Boos.

Ao público participante foram oferecidas opções de hambúrgueres, massas, sanduíches, doces, além dos tradicionais chocolates San Nicolau e presença das cervejarias artesanais do município.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Fundação Cultural, e integrou a programação dos 55 anos da cidade, que chega ao fim no próximo domingo, 30, com a 13ª Stadtplatzfest.

A superintendente da Fundação Cultural, Jucilene Regina Schmidt, revela que a ideia de realizar o festival surgiu já no ano passado, quando foi procurada por representantes de associações de Food Trucks. Porém, não houve a possibilidade de pôr em prática.

“Neste ano conseguimos trabalhar melhor essa possibilidade e apresentar para a população, que, particularmente, me surpreendeu”.

Os momentos fortes do evento foram nas noites de sexta-feira, sábado, e ontem, quando o público lotou o espaço por diversas vezes. “No sábado a noite mesmo parecia que tinha uma festa no Centro. Foi muito legal”, conta Jucilene.

O empresário Aristides Lobo Beck, 53 anos, proprietário da La Pasta, Food Truck de massas, ficou maravilhado com o evento e cidade. “Estou encantado com tudo, com o capricho das pessoas, dos organizadores. O público veio nos prestigiar. É um povo muito atencioso”, diz.

De Florianópolis, o empresário participa de eventos por toda região, inclusive, já esteve em eventos de Brusque, como no Casa Decor neste ano. Para ele, a única dificuldade que encontra é em concorrer com o hambúrguer. “Hoje o hambúrguer artesanal está muito em alta”. Mas a massa também vai muito bem no almoço”, afirma.

O diferencial de seu empreendimento é a qualidade do alimento que entrega ao cliente e a rapidez, já que os pratos ficam prontos em um minuto.

O brusquense Odilmar Bertolini, 43, levou a família para almoçar no festival de Guabiruba ontem. “Estou impressionado com a excelência da organização, com pessoas sempre dispostas a manterem o local sempre limpo, e o ambiente também é muito aconchegante”, comenta.

Além disso, Bertolini acrescenta que a música do local estava muito agradável, com sons bem escolhidos para todas as faixas etárias. “Outro ponto forte que achei foi o chocolate, pois contribui para um diferencial, pois geralmente nesses eventos são mais os lanches, deixando o doce de lado. Foi um evento realmente para unir toda a família, para todos os gostos”, analisa.

Jucilene revela que o público aceitou tão bem o evento que pediu pelo menos mais um para este ano ainda. “Vamos sentar durante a semana para fazer o levantamento deste e ver se haverá essa possibilidade”, promete. Entretanto, ela afirma que o festival será consolidado no calendário de aniversário do município e para próximo ano deverá haver ainda mais novidades.