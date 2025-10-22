Comissão da OAB de Brusque realiza debate sobre transformações do mercado imobiliário

A Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Brusque promove, nesta quinta-feira, 23, o evento “Mercado Imobiliário em Movimento: conquistas e o que vem por aí”, que vai reunir profissionais e especialistas do setor para debater os principais desafios e tendências do mercado local e regional.

A programação começa às 19h, no auditório da OAB, com uma mesa-redonda formada por registradores, empresários, engenheiros, representantes públicos e advogados.

O objetivo é discutir as transformações que têm marcado o setor nos últimos anos e projetar caminhos para o futuro do mercado imobiliário na região.

O investimento para participar é de R$ 30 para advogados, R$ 20 para jovens advogados e R$ 50 para o público em geral.

As inscrições são confirmadas mediante pagamento via Pix (chave 82.519.190/0004-65) e envio do comprovante para o WhatsApp da Subseção (47) 3355-7504.

Confira os nomes confirmados:

Rafael Porto , escrevente do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brusque;

Alexandre Zen , empresário;

Gilmar César Appel , empresário;

Nik Ângelo Imhof , diretor regional do CREA – Inspetoria de Brusque;

William F. da Silva , empresário e proprietário da William Imóveis;

Yuri Betim , representante da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Brusque;

Adriano Requena , advogado especialista em Direito Imobiliário;

Shirlei Martinenghi, tabeliã e registradora substituta da Comarca de Guabiruba.

