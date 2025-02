Comissão dos 150 Anos da Imigração Italiana em Santa Catarina visita Brusque

A Comissão Estadual dos “150 Anni della Grande Immigrazione Italiana in Santa Catarina” visitou a Fundação Cultural de Brusque nesta sexta-feira 31. A comissão foi representada pelo Cavaliere della Repubblica Italiana e conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (COMITES PR-SC), Márcio Fumagalli.



Conforme o Executivo, o objetivo de fortalecer as relações com o Poder Público local. O encontro contou com, ainda, a presença do superintendente da Fundação Cultural, Igor Balbinot, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Valdir Walendowsky.

A reunião destacou a importância de Brusque no contexto histórico da imigração italiana, sendo a Colônia Itajahy Príncipe-Dom Pedro uma das pioneiras no grande fluxo migratório que marcou Santa Catarina. As festividades do Sesquicentenário da imigração italiana serão celebradas em 2025.

Possibilidades de colaboração com a comissão

Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de colaboração entre a comissão e a administração municipal para ampliar a visibilidade e o impacto das comemorações do Sesquicentenário da imigração italiana.

