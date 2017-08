Comissão Especial da Saúde fez novas visitas fiscalizatórias aos hospitais e na Policlínica de Brusque

A Comissão Especial criada pela Câmara de Vereadores de Brusque com o objetivo de investigar e esclarecer situações pertinentes ao Sistema Municipal de Saúde realizou novas atividades fiscalizatórias em agosto.

No dia 14, os membros da comissão retornaram à Policlínica, ou Centro de Serviços em Saúde, para averiguar o funcionamento da Clínica da Mulher, do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, repartições que operam todas no mesmo prédio, localizado na Praça da Cidadania. Em oportunidade anterior, os parlamentares estiveram no local a fim de checar questões administrativas.

Ainda este mês, a comissão visitou o Hospital e Maternidade Dom Joaquim, dia 16, novamente, a Policlínica e o Hospital de Azambuja, onde os vereadores chegaram sem prévio agendamento, para verificar a regularidade dos plantões médicos, na noite do dia 22, e, por fim, a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dia 23.

Integram a comissão Celso Carlos Emydio da Silva (DEM), presidente, Ana Helena Boos (PP), vice-presidente, Ademilson Gamba, o Nino (PSB), Paulinho Sestrem (PRP) e Rogério dos Santos (PSD), relator dos trabalhos, a quem compete apresentar as conclusões do grupo acerca das informações levantadas e do trabalho realizado.