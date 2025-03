Comissão técnica realiza primeira visita à Villa Quisisana em Brusque

A comissão técnica instituída pela Fundação Cultural de Brusque realizou, na segunda-feira, 17, a primeira visita técnica à Villa Quisisana. A ação marca um passo nas tratativas para a doação do imóvel ao poder público, que permitirá a instalação do Museu de Artes de Brusque no local.

O processo teve início em dezembro de 2024, com a assinatura do Termo de Compromisso de Doação entre a Fundação Cultural e o proprietário da Villa Quisisana, Herbert Pastor. A Fundação tem até o início de dezembro de 2025 para apresentar e validar o projeto executivo de instalação do museu.

Para o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot, o avanço representa um marco na preservação da história e no desenvolvimento cultural de Brusque.

“Mais um pequeno passo foi dado neste grande projeto para Brusque. Além de valorizar a memória e o desenvolvimento econômico da região, o museu será o primeiro espaço público dedicado às artes na cidade, em um imóvel histórico e de fácil acesso, que desperta a curiosidade de quem passa por ali todos os dias”, destaca.

A comissão continuará os trabalhos nos próximos meses, com reuniões periódicas e novas visitas técnicas para detalhar o projeto e definir os próximos passos para a concretização do museu.

Confira os membros da comissão:

Alexandro Fabiano Gonçalves – Projetista e representante da Secretaria de Infraestrutura Estratégica da Prefeitura de Brusque

Camila Imianovsk – Engenheira mecânica, indicada pelo Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque – CEAB

Alisson Castro – Historiador da Fundação Cultural de Brusque

Francisco Alberto Skorupa – Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifebe e representante da Unifebe

