Comitiva brusquense em Brasília encaminha R$ 10 milhões para investimentos no município

Encabeçada pelo prefeito de Brusque, André Vechi, a missão institucional em Brasília terminou, na última quinta-feira, 22, com cerca de R$ 10 milhões encaminhados para Brusque. O montante, fruto de emendas parlamentares, será utilizado em diversas áreas, mas majoritariamente para investimentos e custeios na Saúde.

Conforme Vechi, a comitiva, composta também pelo secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, pelo secretário de Comunicação Social, Wilson Schmidt Junior e pela diretora de Convênios e Captação de Recursos, Cintia Wilke, teve um trabalho bastante intenso no Planalto Central.

“Visitamos ministérios, gabinetes de deputados, senadores, tentando destravar alguns pedidos, projetos que já estavam encaminhados pelo município e, também, na busca das emendas parlamentares”, ressalta o chefe do Executivo.

“Foi a última semana de cadastros no sistema das emendas que serão pagas neste ano ainda”.

Verba para hospitais da cidade

André informa que uma parte significativa destas emendas serão destinadas aos hospitais da cidade, também resultado da articulação política das unidades de saúde em Brasília.

Apesar disso, também serão enviados ao município montantes para serem usados na atenção primária, mais especificamente em reformas de postos, consultas e compra de exames para diminuir a fila de espera.

“Para além da destinação das emendas, nosso trabalho também foi no sentido de articulação para avançar em projetos, como por exemplo o do novo trecho da Beira Rio. Já temos um trecho em processo de licitação, mas a Beira Rio continua em sentido ao Dom Joaquim. Temos um projeto de R$ 50 milhões para este canal extravasor, e que conseguimos uma agenda no Ministério de Desenvolvimento Regional, com o secretário nacional responsável pela análise destes projetos”, informa Vechi.

Os deputados federais por Santa Catarina também se colocaram a disposição para auxiliar na articulação, tida como fundamental para a viabilização do recurso.

“É uma série de pleitos que levamos em nossas pastinhas na mochila. Batemos na porta dos gabinetes e conversamos com os técnicos dos ministérios pra gente poder trazer mais recursos para ampliar a capacidade de atendimento das políticas públicas em nossa cidade”, finaliza.

