Comitiva brusquense visita empresas na Alemanha

Durante a viagem técnica do projeto “50 parcerias municipais pelo Clima” à Alemanha, a comitiva brusquense – formada por representantes da Unifebe e da Prefeitura e Brusque – visitou importantes empresas alemãs de soluções tecnológicas e energéticas para observar conceitos e aplicações que possam contribuir com o andamento da parceria ambiental com Karlsruhe. Foram visitadas as seguintes empresas: Grupo PTV, SEW Eurodrive e Zeozweifrei unterwegs.

Segundo o reitor Günther Lother Pertschy, as visitas foram muito produtivas e servirão de inspiração para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas analisadas.

“Tivemos a possibilidade de observar no Grupo PTV, por exemplo, soluções logísticas como planejamento e otimização de todos os tipos de movimentação de pessoas e materiais, pensando em questões daqui há 20 ou 30 anos, mas trazendo essas tecnologias para o momento atual. No SEW Eurodrive observamos as questões de soluções energéticas e mobilidade autônoma e no Zeozweifrei unterwegs observamos especialmente a questão dos carros elétricos”, explica o reitor.

Grupo PTV

O Grupo PTV desenvolve soluções inteligentes para planejamento e otimização de tráfego e logística de transporte. Com o slogan “a mente do movimento”, eles possuem a tecnologia líder mundial para planejar e otimizar o movimento de pessoas e bens.

Na empresa, a comitiva visitou o Laboratório de Mobilidade e conheceu alguns softwares desenvolvidos pelo grupo para transformar cidades em “Smart Cities”, as cidades inteligentes. Alguns desses softwares são usados pelos alunos da Hochschule Karlsruhe (Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe), com a qual a Unifebe estabeleceu uma cooperação internacional e poderá desenvolver pesquisas na área.

Segundo o coordenador de Arquitetura e Urbanismo da Unifebe, Marcelius Aguiar, o Grupo PTV possui um sistema bem ousando e ao mesmo tempo eficaz.

“Acredito que eles estão na vanguarda quanto a questão da mobilidade urbana. Infelizmente, no Brasil, ainda se pensa muito no veículo individual, diferente da Europa, que há um interesse muito grande em ferrovias, por exemplo”, destaca.

SEW Eurodrive

Fundada em 1931, na Alemanha, a Sew-Eurodrive é uma empresa que conquistou e mantém posição de liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos o trabalho, a inovação, a tecnologia e o aprimoramento contínuo. A Sew-Eurodrive está presente em 48 países e possui 15 fábricas instaladas em países como França, Finlândia, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. A Sew-Eurodrive Brasil Ltda fica em Santa Catarina e é um dos principais especialistas em tecnologia de acionamentos e líder em vendas de motoredutores no Brasil.

Zeozweifrei unterwegs

Em visita a Zeozweifrei unterwegs o grupo assistiu a uma apresentação do projeto de compartilhamento de carros elétrics “E-carsharing” da região de Bruchsal, com instruções sobre condução e carregamento e testes de condução.