Comitiva de 40 italianos de Trento participará da inauguração da Praça do Imigrante Italiano, em Guabiruba

Uma comitiva com 40 italianos da Região de Trento participará da inauguração da Praça do Imigrante Italiano, marcada para a próxima quinta-feira, 29, às 18h30, no bairro Lageado Alto, em Guabiruba. O grupo é formado por autoridades e cidadãos civis italianos e estará presente na cerimônia que homenageia os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina.



O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Guabiruba, com apoio da Associação Cultural Italiana de Guabiruba, Conselho de Turismo e Unifebe.

A praça foi idealizada pelo Executivo, por meio da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura Urbana. O local foi cuidadosamente projetado para unir lazer, convivência e valorização histórica.

Entre os elementos que compõem a estrutura, destacam-se o Monumento aos Imigrantes, pergolado com parreira de uvas, mastros com bandeiras, árvores típicas como oliveiras e limoeiros sicilianos, além de uma fonte de água, canteiros floridos e uma construção que traz traços arquitetônicos da cultura italiana.

Imigração italiana

A chegada dos primeiros imigrantes italianos ao estado começou em 1875, com destaque para o Vale do Itajaí-Açu como uma das regiões de instalação das famílias vindas da Itália. A inauguração integra as comemorações oficiais do sesquicentenário dessa imigração. A comunidade está convidada a participar da cerimônia.