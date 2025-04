Comitiva de Brusque que foi à Itália acompanhar canonização de Carlo Acutis irá ao funeral do Papa Francisco

Durante a noite desta segunda-feira, 21, e madrugada de terça-feira, 22, o padre de Brusque, Rodrigo Tascheck, embarcou em um avião com destino à Itália para acompanhar o velório do Papa Francisco, falecido na segunda. Inicialmente, a viagem teria o intuito de acompanhar a canonização do beato Carlo Acutis, que foi adiada por conta da morte do pontífice.

O vigário da paróquia São Luís Gonzaga chegou a Roma junto com uma comitiva formada por 30 pessoas de Brusque, Guabiruba e região.

“Quando estávamos no ônibus para vir para cá, indo em direção ao aeroporto, descobrimos a passagem do Papa Francisco para o céu. E isso mudou os planos, porque quando não se tem um Papa, não se pode fazer uma canonização, apesar de que os documentos e o consistório que declara ele santo já havia ocorrido. Mas precisava dessa celebração. Então, a canonização por ora, foi adiada por tempo indeterminado, vai depender do próximo Papa marcar e dar continuidade ao processo de canonização”.

O padre ressalta que foi uma situação triste, pois envolve o falecimento do pontífice e também o impedimento da canonização do beato.

“Mas isso não muda em nada para nós, pois sabemos que o beato será canonizado e estamos aqui na cidade onde está o corpo dele e também onde está o seu coração. Então, logo estaremos visitando o corpo dele e também o seu coração, que permanece em Assis — que foi uma das cidades que ele mais amava e visitava na Itália”.

E completou que o grupo está na região peregrinando e também rezando por tantos que pediram por orações. “Estaremos indo para Roma para estar junto da igreja, reunida em torno do sumo pontífice que faleceu e rezar também pelo seu sucessor, que será escolhido no conclave, nos próximos dias”.

Programação

Nesta terça, a comitiva irá para a cidade de Assis, onde ficará até quinta-feira, 24. O grupo ainda deve ir para a cidade de Cássia e também Roma, para ver o corpo do Papa. Na sexta-feira, 25, os viajantes irão novamente até Roma para seguir a programação que já estava planejada; no sábado, a comitiva participará da missa das exéquias, e no domingo também ficarão em Roma. O funeral do Papa Francisco acontece neste domingo, 27.

“Aquilo que era pra ser uma canonização, acabou sendo um outro evento histórico, que apesar de ser triste, é o velório e o funeral de um Papa”.

Em sua página no Instagram, o padre brusquense publicou um vídeo caminhando sobre as ruas de Assis. Confira:

