Comitiva de Brusque vai à Alemanha para mais uma etapa do projeto 50 parcerias pelo Clima

Os oito representantes da Prefeitura e do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) embarcarão neste sábado, 15, rumo à Alemanha. A comitiva brusquense participará nos próximos dias de diversas atividades, que integram o plano de ações do projeto 50 Parcerias pelo Clima. Logo no início da semana, a equipe visitará a Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsrhue, para conhecer as atividades desenvolvidas pela instituição com foco em mobilidade urbana.

A programação será voltada ainda para o treinamento sobre as estações inteligentes. Como os novos equipamentos serão implantados nos próximos meses em Brusque, o grupo fará a instalação da Smight, em uma das cidades do distrito alemão. Na oportunidade, conhecerão a empresa ENBW, fabricante do dispositivo.

Segundo o superintendente da Fundema e coordenador do projeto de parceria, Cristiano Olinger, eles aproveitarão a estadia no país europeu para apresentar o projeto Sairinhas, formação de agentes ambientais mirins.

“Eles ficaram interessados e aplicarão nesse segundo semestre nas escolas do distrito. Esse é o objetivo do 50 parcerias, compartilhar e implementar experiências positivas nas cidades parceiras”. A comitiva retorna ao Brasil na segunda-feira, 24.