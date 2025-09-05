Comitiva de empresários de Brusque se reúne com vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília

Uma comitiva de empresários de Brusque se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no dia 2 de setembro, em Brasília. Eles participaram de um almoço e discutiram a “taxa das blusinhas” e a defesa da indústria nacional.

Estiveram presentes no almoço a vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Rita Conti, o coordenador do Núcleo de Empresários de Botuverá, Edson Rubem Muller, o presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharias e Tinturarias de Brusque (Sifitec), Marcus Schlösser, e Renato Benvenuti, da RVB Malhas.

Além de vice-presidente, Alckmin é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Existem quatro projetos de lei que estão tramitando com objetivo de zerar o imposto de quem traz produtos de fora do país. Nós, aqui, temos impostos altíssimos”, afirma Rita. “Foi uma boa oportunidade para discutir o assunto”, complementa.

O convite aos empresários de Brusque partiu da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).

Também em Brasília, Rita Conti visitou a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Ela foi recebida pelo superintendente da entidade, Carlos Alberto Rezende.

