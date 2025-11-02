Comitiva do distrito de Karlsruhe em Brusque é recebida pela vice-governadora na Casa d’Agronômica

Na quinta-feira, 30, a comitiva alemã do distrito de Karlsruhe, que está em Brusque, realizou agenda institucional no governo do estado e na Assembleia Legislativa (Alesc). Além disso, participou de um roteiro cultural em Florianópolis.

Pela manhã, o grupo foi recebido pela vice-governadora Marilisa Boehm (PL) na Casa d’Agronômica, residência oficial do Governo de Santa Catarina.

A programação incluiu palestra do InvestSC, fala do secretário de Indústria, Comércio e Serviços do estado, Silvio Dreveck, e almoço com Marilisa.

No período da tarde, a comitiva seguiu para a Alesc, com recepção em gabinete e visita guiada às dependências da Assembleia.

Em seguida, o grupo cumpriu roteiro pelo Mercado Público e pelo centro histórico de Florianópolis, com apresentações sobre patrimônio, economia criativa e potencial turístico da capital.