Se você está tentando engravidar e sente que a jornada tem sido difícil, saiba que a nutrição pode ser uma poderosa aliada na sua fertilidade. A nutricionista Cristine Volkmann Leite é referência no assunto e tem ajudado centenas de mulheres a realizarem o sonho da maternidade por meio de nutrientes e do equilíbrio hormonal.

“Eu cresci com a ideia de que ser mãe seria pouco provável, devido a problemas de saúde que diminuíram a minha contagem de folículos. Comecei a estudar sobre o assunto em 2019 e, em julho de 2020, engravidei da minha filha”, revela.

Essa experiência pessoal fez com que Cristine mergulhasse no estudo da nutrição aplicada à fertilidade. Hoje, com conhecimento científico e prática clínica, ela já ajudou mais de 250 mulheres a engravidar apenas no último um ano e meio.

Nutrição e fertilidade

Quando o corpo recebe os nutrientes certos, o equilíbrio hormonal melhora, proporcionando ciclos menstruais mais regulares, ovulação de qualidade e um ambiente mais favorável para a gestação.

“Somos ensinados de que a nutrição não tem papel no equilíbrio hormonal da mulher, mas, na verdade, quando estudamos a fundo, percebemos que o equilíbrio hormonal vem do equilíbrio nutricional como um todo”.