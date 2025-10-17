Como as cervejarias de Brusque que abastecem a Fenarreco atuam para não faltar chope na festa
Produção e planejamento antecipados buscam garantir o abastecimento ao público
Produção e planejamento antecipados buscam garantir o abastecimento ao público
Na Fenarreco, milhares de litros de chope passam pelas mãos dos visitantes diariamente. Porém, por trás dos copos cheios, há uma operação complexa que mobiliza equipes inteiras de cervejarias locais para que a bebida chegue fresca e na temperatura ideal.
O trabalho começa muito antes da abertura dos portões, com um planejamento detalhado que envolve produção, armazenamento, transporte e atendimento.
Nesta ano, o abastecimento está sendo feito inteiramente pelas cervejarias da Associação Cervejeira Vale dos Teares (ACVT), que firmou convênio com a prefeitura para que a Fenarreco tivesse chope 100% local.
Na Cervejaria Lodz, o processo começou com grande antecedência. Segundo o gerente Márcio Kaiser, o planejamento foi iniciado cerca de seis meses antes da Fenarreco.
“Fizemos uma análise detalhada do consumo histórico das edições anteriores, projetando um crescimento conservador e seguro para garantir o abastecimento total”, explica.
O mesmo cuidado foi adotado pela Zehn Bier, que se organizou aproximadamente dois meses antes da festa. De acordo com o proprietário Fernando José de Oliveira, a preparação envolveu reforço de estrutura e capacidade de armazenamento.
“Locamos câmaras frias, dois contêineres refrigerados e um baú refrigerado para armazenar os produtos. Também compramos 500 barris para garantir espaço para o envasamento”, detalha.
Na Cervejaria Brusque, o planejamento começou pela média de consumo dos clientes fixos e pela projeção de crescimento para o evento.
“Verificamos o histórico de vendas e fizemos uma projeção com base nos últimos três anos da Fenarreco. Trabalhamos desde junho em 100% da capacidade produtiva para garantir um bom estoque”, conta o sócio-proprietário Diego Custódio.
As cervejarias apostam no tradicional chope pilsen, responsável por cerca de 80% das vendas, mas também ampliam o portfólio para agradar diferentes públicos.
A Lodz levou à festa estilos como IPA, Stout e o tradicional chope de vinho, além de edições limitadas. “Produzimos estilos especiais para a Fenarreco, como o Chopp Bock e o Double Haze IPA, que atendem ao público mais exigente”, destaca Kaiser.
A Zehn Bier, por sua vez, investiu em variedades como o Outubro Rosa, o Sem Álcool e o Chopp de Vinho. “Historicamente, os dias de maior consumo são quinta, sexta e sábado, quando o movimento é mais intenso”, observa Oliveira.
Já a Cervejaria Brusque entrou na festa com 12 estilos diferentes, sendo seis deles premiados em concursos nacionais e internacionais. “Mais da metade do que servimos aqui é cerveja premiada. Os estilos de maior destaque são a Weiss e Weisenbock”, ressalta Diego.
A logística de abastecimento é um dos pontos mais delicados da operação. Na Lodz, o monitoramento é feito em tempo real, com sistema integrado que acompanha a saída de chope para cada bar do evento.
“Mantemos um estoque regulador na fábrica e monitoramos a saída de chope para cada ponto da festa. Todos os barris são armazenados em câmaras frias e transportados por profissionais da Lodz”, explica Kaiser.
Na Zehn Bier, o controle segue o mesmo rigor. “Todo o produto é armazenado refrigerado na fábrica e depois transferido para um espaço climatizado no pavilhão. Trabalhamos com temperatura entre 4 e 6 graus para garantir que o chope chegue fresco”, reforça Oliveira.
Já a Cervejaria Brusque opera com câmara fria interna no próprio estande, com capacidade para 1.380 litros.
“Como a nossa fábrica é próxima e o acesso é fácil pela Beira Rio, fazemos até três viagens por dia, se necessário, para manter o estoque fresco e refrigerado”, explica Diego.
Durante os dias de Fenarreco, as cervejarias mobilizam dezenas de profissionais. A Lodz atua com cerca de 30 colaboradores, entre logística, controle técnico e atendimento.
Na Zehn Bier, o número chega a 50 nos dias de maior movimento. “Boa parte da equipe é formada por colaboradores que já atuam em eventos ao longo do ano. São pessoas treinadas, que conhecem o produto e o ritmo da festa”, comenta Oliveira.
Na Cervejaria Brusque, os proprietários acompanham de perto toda a operação. “Tanto eu quanto o meu sócio estamos sempre à frente, supervisionando o estoque e a troca de barris. Contamos com freelancers que já trabalham conosco há anos e sabem como a operação funciona”, afirma Diego.
O principal desafio enfrentado pelas cervejarias é equilibrar a alta demanda com a capacidade produtiva e o armazenamento.
“O maior problema é o espaço. Por isso, compramos novos barris e locamos contêineres refrigerados, cada um com capacidade para cerca de 10 mil litros”, relata Oliveira, da Zehn Bier.
Na Cervejaria Brusque, a solução foi ampliar o investimento em infraestrutura. “Nossa câmara fria está até o teto. Tivemos que comprar chopeiras, barris e estrutura metálica. Só de extensão elétrica usamos 100 metros para montar o estande”, conta Diego.
A Lodz também reforçou equipamentos e estocagem para evitar interrupções. “O abastecimento é programado durante a madrugada e reforçado com estoque no pavilhão”, explica Kaiser.
Para o presidente da Associação Cervejeira Vale dos Teares, Leandro Luis Damian, a festa é fundamental para o fortalecimento do setor.
“Participar da Fenarreco é valorizar a cultura e a produção local. As cervejarias têm a oportunidade de mostrar seu trabalho para milhares de pessoas, fortalecendo a identidade regional e contribuindo para a economia”, afirma Damian.
Ele ressalta que o evento gera emprego, movimenta fornecedores e reforça o nome de Brusque como polo cervejeiro.
“O principal desafio é garantir o abastecimento com qualidade e segurança, mas também mostrar que o setor está em constante evolução, unindo tradição e inovação”, conclui.
Agnus
Cequattro
Cervejaria Brusque
Kiezen Ruw
Lodz
Zehn Bier
Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque: