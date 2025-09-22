Com a evolução dos serviços bancários digitais, muitas tarefas que antes exigiam a ida até uma agência agora podem ser feitas com poucos toques na tela do celular. Um bom exemplo disso é o depósito de cheques. Se você ainda tem dúvidas sobre como depositar cheque sem sair de casa, saiba que o processo é simples, seguro e pode ser feito em minutos.

Neste artigo, explicamos como funciona o depósito de cheque por imagem, quais cuidados você deve tomar e o passo a passo para usar essa funcionalidade disponível em diversas instituições financeiras.

O cheque ainda é usado em 2025?

Mesmo com o crescimento de métodos mais modernos como Pix, transferências instantâneas e carteiras digitais, o cheque ainda é utilizado em algumas situações específicas — especialmente por empresas, prestadores de serviço e pessoas que preferem formas de pagamento mais tradicionais.

Seja como for, o importante é saber que não é mais necessário enfrentar filas para fazer o depósito. Hoje, basta ter o cheque em mãos, acesso à internet e uma conta em uma instituição que aceite o depósito por imagem.

O que é o depósito de cheque por imagem?

É um serviço digital que permite que o usuário deposite um cheque físico usando a câmera do celular. O processo consiste em fotografar o cheque pelo aplicativo da instituição financeira e enviar a imagem para análise e compensação.

Essa modalidade de depósito é prática, rápida e está disponível nas principais contas digitais e bancos do país. Ao seguir corretamente as instruções, o valor é processado normalmente e cai na conta como se o cheque tivesse sido depositado fisicamente.

Como depositar cheque pelo celular: passo a passo

Abaixo, você confere o passo a passo para fazer o depósito do seu cheque usando o aplicativo da sua instituição financeira:

1. Verifique se o banco oferece o serviço

Nem todos os bancos e carteiras digitais aceitam o depósito por imagem. Por isso, o primeiro passo é acessar o aplicativo ou o site da sua conta e confirmar se há essa funcionalidade disponível. Em geral, ela aparece com o nome “Depósito de cheque” ou “Depositar cheque com foto”.

2. Assine o cheque corretamente

Antes de tirar a foto, verifique se o cheque está preenchido de forma correta:

Nome do beneficiário

Valor numérico e por extenso

Data de emissão

Assinatura do emissor

Se você for o beneficiário, verifique se precisa endossar o cheque no verso (assinando e, em alguns casos, colocando o número do seu CPF).

3. Acesse o aplicativo e escolha a opção “Depositar cheque”

Abra o app do seu banco ou carteira digital e localize a área de serviços. Procure pela opção de depósito de cheque. Ao clicar, o sistema vai pedir que você informe alguns dados, como:

Valor do cheque

CPF ou CNPJ do emissor

Conta de origem (em alguns casos)

4. Tire fotos do cheque (frente e verso)

Siga as instruções do aplicativo para fotografar o cheque com a câmera do celular. O ideal é:

Usar um fundo escuro para melhor contraste

Evitar reflexos de luz ou sombra

Posicionar o cheque de forma centralizada e bem enquadrada

Garantir que os dados estejam legíveis

Alguns aplicativos fazem a leitura automática da imagem e indicam se a qualidade está adequada antes de enviar.

5. Confirme as informações e envie o depósito

Após capturar as imagens e preencher os dados solicitados, revise todas as informações com atenção. Se estiver tudo certo, confirme e envie o cheque para análise.

O tempo de compensação pode variar de acordo com a instituição, mas em geral o valor fica disponível em até 2 dias úteis, seguindo os prazos normais de compensação de cheques.

6. Guarde o cheque físico por segurança

Mesmo após enviar a imagem, é recomendável guardar o cheque físico por pelo menos 60 dias. Isso serve como garantia caso o banco solicite uma verificação posterior ou ocorra algum problema na compensação.

Após esse período, caso tudo tenha ocorrido normalmente, o cheque pode ser descartado de forma segura.

Quais são os cuidados ao depositar cheque por imagem?

Para garantir que o processo ocorra sem problemas, fique atento a alguns pontos importantes:

Verifique a validade do cheque (até 6 meses após a data de emissão)

Não rasure nem dobre o cheque antes de fotografar

Use caneta azul ou preta para assinar e preencher

Não envie fotos antigas ou digitalizações — o sistema exige imagens feitas no momento do depósito

Nunca aceite cheques sem assinatura ou com dados incompletos

Além disso, lembre-se de que, como em qualquer outro depósito, o valor só será liberado após a compensação bancária e análise do emissor.

Vantagens de depositar cheque pelo celular

Se você ainda está se perguntando se vale a pena usar esse recurso, confira os principais benefícios:

Praticidade: não é necessário ir até uma agência ou caixa eletrônico

Rapidez: o processo de envio leva apenas alguns minutos

Segurança: o app conta com autenticação, criptografia e confirmação de dados

Disponibilidade: você pode depositar a qualquer hora, inclusive fora do horário bancário

Controle digital: todo o histórico fica registrado no aplicativo

Para quem recebe cheques com frequência, essa opção representa um ganho significativo de tempo e eficiência.