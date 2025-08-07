Como empresária de Brusque fundou igreja e se tornou pastora

As pessoas que conhecem a empresária Eni Teresinha Barni Beuting, proprietária da rede Lemus, de Brusque, às vezes não sabem que ela também é pastora. Há dez anos, Eni fundou a igreja evangélica A Voz de Uma Nova Geração, e desde então concilia as 12 horas de trabalho diário com a atividade social da igreja.

Até os 45 anos, a empresária do setor calçadista era católica praticante. Ela sempre acreditou em Deus e que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. No entanto, o encontro com a religião evangélica ocorreu em um dos momentos mais difíceis da vida.

“Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer, eu fiquei sem chão. Eu encontrei um pastor, que confortou meu coração. Ele me explicou muitas coisas e eu as entendi. Comecei a estudar a Bíblia e a compreender a palavra de Deus”.

Em busca da cura da mãe Waltrudes Comandolli Barni, Eni começou a frequentar estudos bíblicos. No hospital, a mãe alegava sentir muitas dores e recebia injeção de morfina, o que não sarava. Então, certo dia, em momento de crise, a empresária buscou um pastor.

Era madrugada, por volta de 2h. O religioso foi ao encontro de Waltrudes e de Eni no hospital. Ele abençoou a mãe da empresária, que parou de sentir dores.

“Naquele momento, eu disse que queria seguir aquele Jesus”. Waltrudes viveu por mais sete meses, mas a cura da dor foi o suficiente para a conversão de Eni. “Naquele período, eu aprendi muito sobre a vida e sobre a morte. Eu aprendi muito mais a ser feliz e a entregar as coisas a Deus”.

A fundação da igreja A Voz de Uma Nova Geração, que fica nos fundos de uma das lojas Lemus, na rodovia Antônio Heil, no Centro II, ocorreu há dez anos. Primeiro, Eni fundou a igreja, no qual é presidente. Em seguida, se tornou pastora.

A empresária entendeu que precisava iniciar o espaço quando pessoas começaram a procurá-la em busca de orações. Eni se autodefine como alguém que “ama as pessoas” e sempre deseja cuidar do próximo por meio de orações.

As segundas-feiras são destinadas aos atendimentos a pessoas que passam por dificuldades na vida. A partir das 19h, ela recebe, por ordem de chegada, quem deseja contar os problemas que passa. Depois de ouvir, Eni faz uma oração.

“A minha meta é ver as pessoas bem. Deus quer que sejamos felizes na terra. Ele dá um tempo para cada um de nós. Nós temos que aproveitá-lo fazendo coisas boas. Ou nós passaremos o tempo chorando ou passaremos rindo, e eu quero ser feliz. Como quero ser feliz, quero ver os outros felizes”.

Os cultos na igreja acontecem nas quintas-feiras e nos domingos, sempre às 19h30. A empresária não abre mão da atividade que cultiva a fé, apesar da longa jornada de trabalho diário que acumula aos 69 anos.

O trabalho social também é frequente na igreja A Voz de Uma Nova Geração. Eni auxilia as pessoas carentes que a procuram com alimentação e outros donativos, além de consultas médicas quando necessário.

Além disso, para casais com poucas condições financeiras, realiza anualmente os casamentos coletivos, com presença de 25 a 30 casais, com custeio de todos os gastos que envolvem os matrimônios, incluindo a lua de mel.

A empresária e pastora também realiza atos fúnebres para pessoas sem identificação, com objetivo de garantir mais dignidade à morte de quem passou por tantas dificuldades na vida. Eni entende que as pessoas precisam se ajudar em busca de um mundo melhor para viver.

“Há tantas coisas no mundo que precisam ser feitas, mas não são. Há muitas pessoas que passam dificuldades, mas ninguém olha para elas. Eu sempre tive muita fé em Deus e a fé só cresceu. Eu amo trabalhar, amo a obra de Deus e amo fazer tudo”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba:

