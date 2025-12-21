Como está o trânsito na BR-101 na manhã deste domingo

O trânsito na BR-101 na manhã deste domingo, 21, apresenta dois pontos de lentidão no sentido sul da rodovia. As filas são registradas na região de Araquari, no Norte do estado. Informações foram divulgadas pela Arteris, concessionária da rodovia.

Até às 9h40, havia registro de 4 quilômetros de fila no quilômetro 61 da BR-101. Além disso, um acidente interditou uma das faixas entre os quilômetros 60 e 58.

O fluxo é normal no Contorno Viário da Grande Florianópolis, BR-116 e BR-376, esta conhecida como Serra de Curitiba, entre SC e PR.

Trânsito em tempo real

Neste fim de semana, a Arteris está divulgando informações do trânsito em tempo real pelo telefone 0800 725 1771. Trata-se do Disk Emergência da concessionária, serviço 24 horas. Para receber informações sobre as rodovias federais, basta teclar 2 após iniciar a ligação.

Fluxo contínuo no trevo

O fluxo do trânsito na região de Itajaí deve ser menos intenso nesta temporada de final de ano. Neste sábado, 20, foi inaugurado o viaduto leste do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486). A obra no ponto de entroncamento com a BR-101 está praticamente concluída.

Agora, não há mais trechos de cruzamento. Isso faz com que motoristas que passam pelas duas rodovias tenham fluxo contínuo, evitando paradas em filas por causa dos cruzamentos.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), esteve em Itajaí neste sábado para liberar o viaduto leste. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do estado, há poucos ajustes a serem executados para conclusão total da obra.

