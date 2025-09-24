Como foi a passagem de Neymar Pai por Brusque

Neymar Pai em Brusque

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, esteve em Brusque nesta quarta-feira, 24, para acompanhar a inauguração da unidade da Lightwall Brasil na cidade. Ele é líder de um instituto que presta capacitação para profissionais da construção civil, parceiro da Lightwall.

Presença discreta

A presença de Neymar Pai, porém, foi discreta. Passou longe dos holofotes que Neymar-filho costuma receber. Ele chegou na indústria no final da manhã, circulou pelas instalações do galpão e aguardou até o início do evento. Não chegou a discursar na solenidade, apenas fez uma breve fala ao presentear o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o empresário Luciano Hang com uma camisa do Santos.

Jorginho destaque

E por falar em Jorginho Mello, o governador foi o grande destaque do evento. Em um longo discurso, falou sobre os projetos do governo catarinense. Ao anunciar a publicação do edital para construção da barragem de Botuverá, foi aplaudido pelos presentes. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, acompanhava o governador no evento e foi elogiado pelo chefe do Executivo estadual.

Neymar Pai e André Rezini

Voltando a falar sobre Neymar da Silva Santos: antes de o evento começar, o pai de Neymar Jr posou para foto com André Rezini, membro do Brusque Futebol Clube associativo e ex-diretor de futebol do quadricolor. No evento, Rezini foi um dos representantes da Câmara de Brusque, já que é vereador da cidade pelo PP.

E Neymar-filho? Onde estava?

Havia expectativa ainda pela presença de Neymar Jr no galpão da Lightwall Brasil em Brusque nesta quarta. Porém, o ídolo do país do futebol não acompanhou o pai na visita a Brusque. A coluna Página 3, do jornal O Município, apurou que o jogador estava em Santos (SP), onde mora, durante o evento da Lightwall Brasil.

Um abraço

Por fim, não poderia passar batido o abraço e a rápida conversa entre o secretário de Defesa Civil, Mário Hildebrandt, e o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP). A relação entre os dois é boa, mas eles vivem em uma disputa de cabo de guerra. O primeiro é totalmente favorável à construção da barragem de Botuverá. Já o prefeito é crítico à obra, e une o discurso contrário ao da comunidade do bairro Barra da Areia, local da futura construção.

