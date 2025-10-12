Como foi o primeiro domingo de 38ª Fenarreco, em Brusque

Domingo, 12, foi dia de reunir a família e os amigos para curtir a 38ª Fenarreco e aproveitar o melhor da cultura germânica. O primeiro domingo de festa começou com a Corrida Fenarreco, novidade desta edição.

A turista Cleunice dos Santos é de Cascavel (PR). “Participamos da corrida e ficamos para festa. Estamos em 30 pessoas”. Ela foi a vencedora do concurso comedores de rollmops e adorou a experiência. “Estava com fome, fui antes do almoço, mas nunca tinha experimentado. É bom”, declarou, entre risos.

De Goiânia (GO), Maria Aparecida Silveira, veio com um grupo de amigos. “É nossa primeira vez. Estou adorando. Almoçamos o marreco. Nunca tinha experimentado. É muito bom”.

Para as crianças, que vieram curtir o dia dedicado a elas, o ponto alto foi o parque. “É muito legal, é minha parte preferida. Eu gosto de ir na centopeia, também fui na roda-gigante”, contou a pequena Maria Clara, de 8 anos.

Além do almoço típico, as famílias puderam prestigiar a programação cultural, com bandas e grupos folclóricos.

O coral de sinos e a banda Das Lebenslied, de Guabiruba, se apresentaram pela primeira vez na Fenarreco.

A programação contou ainda com o tradicional coral Deutscher Sanvergerein e os grupos folclóricos Alpen Bach e Alle Tanzen Zusammen.