Há apenas alguns anos, quando ferramentas de escrita de IA como Jasper, Copy.AI e muitas outras ferramentas começaram a gerar conteúdo impressionante, a web começou a ficar cheia de conteúdo gerado por IA. As pessoas ficaram felizes por estarem obtendo conteúdo abrangente e bem escrito em pouco tempo. Dê à ferramenta apenas um título e a palavra-chave alvo, ela lhe daria um post de blog completo quase pronto para ser publicado.

Com o passar do tempo, os webmasters começaram a perceber que esse conteúdo gerado por bots não estava mais dando valor aos leitores. Mas ainda assim, a maioria dos webmasters que estavam administrando blogs apenas para ganhar dinheiro extra continuaram gerando conteúdo de IA. E então chegou 2024 quando o Google – pela primeira vez – puniu esses blogs e sites e quase os eliminou do SERP.

Foi a época em que os webmasters começaram a pensar em como evitar a detecção de IA e como tornar seu conteúdo gerado por IA mais parecido com o escrito por humanos e natural. O mercado veio com outra ferramenta de IA, e era a ferramenta AI Humanizer, que era usada para converter conteúdo escrito por IA para escrito por humanos. Como isso é feito é uma questão separada que responderei nas próximas seções. Também discutirei algumas maneiras melhores, ou seja, métodos manuais para atingir a meta e obter melhores resultados.

Por que humanizar o texto escrito por IA?

Antes de irmos para “Como Humanizar?” Vamos discutir primeiro por que precisamos humanizar o texto escrito por IA. Já mencionei algumas razões, como não dar nenhuma informação valiosa aos leitores e o Google relutar em classificar esse conteúdo porque seu valor é baixo.

Bem, isso não é tudo. Quando você dá um prompt para um bot, ele procura os dados já disponíveis e os reformula e reformata para lhe dar um conteúdo abrangente. Então você pode dizer que é um reformulador inteligente que tem informações enormes. Ele não traz algo novo para o usuário, mas informações repetidas em palavras mais novas.

Além disso, o texto que ele gera parece robótico. Nenhuma emoção e nenhum toque personalizado tornam o texto menos conectado. Você não pode conectar e envolver os leitores com um conteúdo tão sem emoção.

Como humanizar o conteúdo gerado por IA?

Agora vou contar algumas dicas e truques para humanizar o conteúdo gerado por IA. Você pode usar essas técnicas para melhorar sua pesquisa. É uma abordagem híbrida, onde você não dependerá completamente de Chat Bots e ferramentas de geração de conteúdo. Mas sua produtividade e eficiência definitivamente melhorarão.

Use o AI Humanizer

Deixe as ferramentas fazerem seu trabalho primeiro. Se você começar manualmente, gastará quase o mesmo tempo que foi necessário para escrever um conteúdo original bem pesquisado. Então, não desperdice seu tempo e energia humanizando manualmente desde o início. Use ferramentas para levar o conteúdo ao nível em que sua entrada inteligente pode torná-lo perfeito.

Você pode pesquisar no Google “ferramentas de humanização de IA” e uma boa lista estará lá. Você pode testar e escolher qualquer uma que se encaixe na sua necessidade. Eu escolhi Humanizar Texto por Reescrever Texto. É uma ferramenta gratuita com limites adequados para um usuário gratuito.

Deixe-me mostrar uma demonstração prática. Você verá o quão boas são essas ferramentas de humanização de IA.

Abaixo eu gerei um texto usando o ChatGPT:

Agora testarei este texto usando uma ferramenta de detecção de IA de alta classificação e, como esperado, o detector o destacou como 100% gerado por GPT de IA.

Agora estou mostrando como usei o AI-Humanizer para humanizar a ferramenta:

É hora de verificar o quão eficaz a ferramenta é. E veja dessa vez o AI Detector declarando 0% AI GPT.

Então, agora tenho algo em que posso trabalhar e torná-lo perfeito.

Consertar o tom

Pegue a saída e leia algumas vezes. Você verá que o texto parece muito robótico. Você terá que consertar um pouco o tom e ele ficará muito melhor.

O tom do texto é definido pela seleção do vocabulário. Por exemplo, um texto formal pode conter certas frases como gírias, enquanto um texto formal terá um uso delicado do vocabulário.

Então, quando estiver lendo o texto, destaque esses termos e frases e encontre as melhores alternativas que podem se encaixar no tom desejado.

Aqui você também pode utilizar a ferramenta de paráfrase de IA. As ferramentas de paráfrase de IA são rápidas em consertar o tom, alterando as palavras e frases no texto fornecido.

Adicione um toque pessoal e exemplos

Agora vem a parte principal que não só personalizará o conteúdo, mas também o tornará mais parecido com uma escrita humana.

É da natureza humana que eles queiram contar sobre suas experiências. Os Chat Bots de IA não têm essa tendência e é por isso que o texto gerado pelo GPT não terá nenhuma experiência mencionada no texto.

Para fazer o texto soar mais como escrito por humanos, adicione experiências pessoais e exemplos. Você pode adicionar humor se a natureza do conteúdo permitir.

Além de experiências pessoais, você pode adicionar exemplos também. E não se esqueça de apimentar o texto com emoções e sentimentos. Mas não exagere porque é outro sinal de texto escrito por IA.

Adicionar, verificar e corrigir estatísticas

Agora vem o último passo. Os bots de IA adicionam estatísticas, mas na maioria das vezes elas estão erradas ou desatualizadas porque os conjuntos de dados nos quais são treinados são antigos.

Você tem que encontrar as estatísticas relevantes e adicioná-las ao texto porque a IA geralmente reluta em adicionar estatísticas reais. Crie um hiperlink para essas estatísticas com as fontes relevantes para mais autenticidade. Esta etapa final tornará seu conteúdo mais humano e mais confiável.

Depois disso, basta revisar e corrigir quaisquer erros que encontrar, e seu conteúdo estará pronto para ser publicado.

Conteúdo gerado por IA não é mais aceitável no mundo online. Nem mesmo o Google classifica conteúdo gerado por IA a menos que seja extraordinário e bem pesquisado.

Mas isso não significa que você vai parar de usar bots de IA para geração de conteúdo. Você deve usar essas ferramentas de IA para aumentar sua produtividade, mas não confie demais nelas. Obtenha o conteúdo de IA e, em seguida, humanize-o para torná-lo perfeito. Você pode usar o humanizador de IA e, em seguida, adicionar um toque pessoal para tornar o texto gerado por IA mais parecido com o escrito por humanos.