Como o Amazonas de 2023 passou a servir de referência para o Brusque na Série C
Onça-Pintada foi campeã em pleno Augusto Bauer após iniciar mal a segunda fase
Com duas derrotas na segunda fase da Série C do Brasileiro, o Brusque passa a correr riscos de deixar prematuramente a luta pelo acesso, ou de ter suas chances reduzidas a quase nada, mas tenta se espelhar em um algoz de dois anos atrás. Em 2023, o Amazonas conquistou o acesso à Série B e o título da Série C, após um início tão ruim quanto o do quadricolor na fase decisiva.
O caso da Onça-Pintada foi citado por Bernardo Franco após a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta neste domingo, 14. A Série C do Campeonato Brasileiro, com dois quadrangulares de acesso na segunda fase, é realizada desde 2020 e, desde então, foram 20 acessos. Só o do Amazonas teve circunstâncias como as do Brusque de hoje, perdendo os dois primeiros jogos.
Naquela temporada, o Amazonas teve alguns maus resultados na segunda parte da primeira fase, mas conseguiu uma classificação no terceiro lugar. Após derrotas para Botafogo-PB e Paysandu, o técnico Rafael Lacerda foi demitido. Luizinho Vieira foi contratado para seu lugar.
Após vitórias consecutivas sobre o Volta Redonda, o Amazonas venceu o Paysandu de virada em pleno Mangueirão, em Belém (PA), com gols de Igor Bolt e Sassá. Na última rodada, garantiu o acesso e a vaga na final, vencendo já combalido Botafogo-PB.
A Onça terminou comemorando o título da Série C, com virada na final sobre o Brusque no Augusto Bauer, após empate na Arena da Amazônia. Foi o primeiro título nacional de um clube do Amazonas.
Da forma com que a situação está posta, o Brusque ainda pode conquistar o acesso mesmo sem emendar uma sequência de quatro vitórias. É possível subir até com oito ou nove pontos, dependendo da combinação de resultados. Até aqui, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Náutico, em casa, e para a Ponte Preta, fora.
Abaixo está uma simulação com os seguintes resultados:
Guarani 1×1 Brusque
Náutico 1×0 Ponte Preta
Brusque 1×0 Guarani
Ponte Preta 2×1 Náutico
Brusque 2×0 Ponte Preta
Guarani 1×1 Náutico
Náutico 1×1 Brusque
Ponte Preta 0x0 Guarani
O Brusque conquistou o acesso à Série B em 2020 e em 2023, nas duas últimas vezes em que disputou a terceira divisão nacional. Em 2020, começou a segunda fase com três empates consecutivos, diante de Santa Cruz, Ituano e Vila Nova. Na quarta rodada, venceu o Vila Nova por 3 a 0 em Goiânia; na quinta, bateu o Ituano por 4 a 2 em casa e garantiu a vaga na Série B de 2021.
Em 2023, o quadricolor não deu chance para o azar: Com quatro vitórias consecutivas, garantiu o acesso e a vaga na final da Série C com duas rodadas de antecedência, mesmo com salários atrasados. No jogo do acesso, venceu o Operário-PR fora de casa, por 2 a 1, de virada, com dois gols de pênalti marcados por Olávio.
