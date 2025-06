Tweet no Twitter

Se você está em busca de uma solução eficiente para aceitar pagamentos com cartão no seu negócio, as maquininhas point oferecem praticidade, segurança e custo-benefício. Em especial, a Point Mini é uma opção popular entre autônomos, pequenos comércios e empreendedores informais por sua facilidade de uso e mobilidade.



O que é a Point Mini?

A Point Mini é uma maquininha compacta que funciona conectada via Bluetooth ao seu celular ou tablet. Ela permite a aceitação de pagamentos com cartão de crédito e débito de forma rápida e segura, sem a necessidade de mensalidade ou aluguel. Essa característica faz dela uma excelente alternativa para quem está começando ou quer manter o controle de gastos fixos.

Como configurar a Point Mini

A instalação da Point Mini é simples e pode ser feita em poucos minutos:

Passo 1: Baixe o aplicativo

O primeiro passo é baixar o aplicativo da carteira digital no seu smartphone. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Passo 2: Conecte via Bluetooth

Ligue a maquininha e ative o Bluetooth no seu celular. No app, acesse a seção de “maquininhas” e selecione a Point Mini para parear.

Passo 3: Realize um teste de venda

Após a conexão, faça um teste simulando uma venda para confirmar que está tudo funcionando corretamente.

Como realizar vendas com a Point Mini

Com a Point Mini conectada, o processo de venda é intuitivo e rápido:

Digite o valor da venda no aplicativo.

Escolha a forma de pagamento (crédito ou débito).

O cliente insere o cartão na maquininha e digita a senha.

Você pode enviar o comprovante por SMS ou e-mail.

Tudo é feito em tempo real, com confirmação imediata da transação.

Vantagens da Point Mini para o seu negócio

Portabilidade

Por ser leve e compacta, você pode levar a Point Mini para onde quiser. Ideal para quem trabalha em feiras, eventos, faz entregas ou atende clientes fora de um ponto fixo.

Sem mensalidade

Uma das grandes vantagens é que você paga apenas pela aquisição da maquininha. Depois disso, não há custos fixos mensais. Isso é excelente para quem tem volume de vendas variável.

Aceita diversas bandeiras

A Point Mini aceita as principais bandeiras de cartão do mercado, incluindo Visa, Mastercard, Elo e Hipercard. Isso aumenta suas chances de fechar mais vendas.

Recebimento rápido

Você escolhe se quer receber o valor das vendas na hora, em 14 ou 30 dias. Essa flexibilidade ajuda no planejamento financeiro e fluxo de caixa.

Relatórios e controle pelo aplicativo

No app, você pode acompanhar todas as suas vendas, emitir relatórios e ter um controle detalhado do seu faturamento. Isso facilita a organização e tomada de decisão.

Dicas para vender com mais segurança usando a Point Mini

Atualize sempre o aplicativo e o sistema da maquininha. Isso garante mais segurança nas transações.

Utilize redes Wi-Fi seguras ao fazer vendas. Se estiver usando dados móveis, prefira redes confiáveis.

Peça sempre para o cliente verificar o valor da venda na tela antes de inserir o cartão e confirmar.

Mantenha seus dados de acesso protegidos , usando senhas fortes e não compartilhadas.

Evite realizar vendas em ambientes de risco ou muito movimentados onde possa haver distração ou tentativas de fraude.

A Point Mini é para você?

Se você busca praticidade, controle de gastos e um jeito fácil de aceitar pagamentos com cartão, a Point Mini é uma opção ideal. Ela atende desde autônomos e prestadores de serviço até pequenos comércios, oferecendo uma experiência segura e funcional tanto para quem vende quanto para quem compra.

Além disso, a possibilidade de operar tudo diretamente do celular torna o processo mais dinâmico e acessível, eliminando barreiras para quem quer profissionalizar suas vendas de forma simples.