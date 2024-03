Competições típicas e músicas tradicionais divertem visitantes na 11ª Festa Italiana de Guabiruba

Quem passou pela 11ª Festa Italiana de Guabiruba na manhã e início da tarde deste sábado, 9, se encantou com as atrações disponíveis.

Com cardápio tradicional completo, músicas italianas famosas e competições típicas para lá de divertidas, não houve quem não se divertisse no evento que ocorre no Mirante Santo Antônio, no Lageado Alto, até o domingo, 10.

Questionado sobre o andamento da festa, Amilton Stedile, diretor administrativo da Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), que organiza ao evento, comentou que o fato de não ter chovido ajudou na vinda do público ao local.

“Preparamos tudo com muito amor e carinho e percebemos que o público gostou. Opções não faltam e todas as idades estão bem servidas. Tem música, brincadeiras, comidas tradicionais de todos os tipos e um completo serviço de bar. O público que compareceu hoje foi mágico e esperamos pelas pessoas que ainda virão”.

Competições típicas

No início da tarde deste sábado, foram realizadas três competições típicas italianas no evento: Mandia que te fa bene, Zo que lavaga e Jogo da Mora.

Para vencer a primeira, basta comer um pedaço de pizza mais rápido que os concorrentes. O desafio chamou a atenção do público presente, já que os participantes levaram um tempo considerável para comer o pedaço, que era considerado grande.

O segundo consiste em quem tomar a taça de vinho mais rápido. Fácil e rápido de ser resolvido, outras variações do jogo podem ser vistas em outras festas típicas europeias, como o desafio do chopp em metro nas festas alemãs.

O terceiro é o mais agitado e complicado dos três. Trata-se de um desafio onde os participantes batem seus dedos sobre uma mesa, tentando acertar o número total de dedos apresentados. A rapidez do jogo gera entusiasmo, com exclamações e gritos.

Os jogadores devem acertar a soma dos dedos apresentados, e se o fizerem, devem chamar “mio!” ou “sa la mora!” para marcar pontos. Caso contrário, o ponto não é marcado e o jogo continua. Se mais de um jogador acerta, nenhum ponto é marcado.

O jogo pode ficar violento, causando ferimentos nos dedos. Requer agilidade manual, reflexos e atenção mental, com uma pontuação de vitória entre 12 e 21 pontos, podendo ser jogado individualmente ou em parcerias, com a possibilidade de ter um ou dois juízes.

Programação restante

Sábado, 9 de março:

17h – Missa em ação de graças aos Imigrantes com Grupo de Canto Bambini D’Italia;

18h15 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeira de adivinhação;

18h30 – Apresentação do Carnaval de Veneza;

18h45 – Show com Valmir Bertorti;

20h – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da 9ª Festa da Integração;

20h30 – Baile com a banda San German;

00h30 – Encerramento da Festa.

Domingo, 10 de março:

8h30 – Encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna” (saindo da Igrejinha verde);

9h15 – Recepção dos carros antigos com fogos;

10h – Missa com Coral do Circolo Trentino di Brusque;

11h – Início do Almoço Típico;

11h – Chegada do Nono e da Nona com brincadeira de adivinação;

11h10 – Premiação do “Clássicos Della Montagna”;

11h25 – Grupo de danças folclóricas CHLOPI;

12h – Show Canto Daqui;

13h30 – Show da Pisa da Uva com a presença da Realeza da Festa típica;

14h15 – Show da Banda Society;

17h15 – Encerramento da Festa.

