Complexo de Saúde, Esporte e Lazer do Paquetá é alvo de vândalos

O Complexo de Saúde, Esporte e Lazer do Paquetá vem sendo depredado há alguns meses. Fiação de postes de iluminação onde estão os quiosques foram queimadas, banheiros incendiados, vidros e portas quebradas, paredes pichadas, além do balanço do parque ter sido furtado.

A situação se intensificou, segundo os moradores, após a saída dos guardas que cuidavam do patrimônio. Desconfia-se que usuários de drogas do próprio bairro sejam os responsáveis pelos atos de vandalismo. Devido a situação, os moradores deixaram de utilizar o espaço, fazendo apenas uso da Unidade Básica de Saúde (UBS), que faz parte do complexo.

O que mais preocupa é que no momento não há uma solução para a depredação, já que a responsabilidade pelo espaço, conforme o poder público, é dos próprios moradores do Paquetá.

Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, a Associação Esportiva dos Moradores cedeu o respectivo espaço para a construção da UBS na gestão de outro governo, no caso, do ex-prefeito Paulo Eccel, em 2011. Desta maneira, a responsabilidade pelo complexo, exceto pela unidade de saúde, é da própria comunidade.

“A manutenção dos equipamentos não é de responsabilidade da prefeitura. O que o município pode fazer é fechar o espaço, mas isso dependeria da vontade da comunidade”, diz a assessoria.

O secretário de Saúde, Humberto Fornari, lamenta o ocorrido. Ele conta que na UBS foram quebrados o batente da porta e um vidro no começo de julho, que já foram consertados. A pasta registrou boletim de ocorrência.

“Infelizmente é uma área que teria que ser reocupada, de forma a fazer com que essas pessoas que estão depredando o patrimônio não façam mais isso”, diz Fornari, que observa que seria importante ter guardas no local.

A reportagem buscou contato com a Associação dos Moradores do Paquetá e também com a Associação Esportiva, mas não obteve sucesso.

Complexo

O Complexo de Saúde, Esporte e Lazer do Paquetá está localizado na rua Waldemar Hoffmann. O espaço foi inaugurado em 2013 e abriga, além da UBS, quadra de areia, quiosques com churrasqueira, playground, pista de caminhada, vestiários e banheiros.