Complexo do Sesc em Guabiruba é inaugurado em evento com presença da comunidade

O novo complexo esportivo do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Santa Catarina foi inaugurado em Guabiruba neste domingo, 22. O evento contou com atrações para as famílias e a comunidade marcou presença. Trata-se da décima unidade do Sesc no estado.

O Sesc de Guabiruba fica localizado na rua Arthur Baumgartner, no bairro Imigrante, próximo à Policlínica. O terreno foi disponibilizado pela prefeitura em concessão de uso por 20 anos. O investimento é de pouco mais de R$ 3,5 milhões.

A técnica de desenvolvimento comunitário do Sesc, Fernanda Casola, destaca o caráter social que é promovido por meio de ações em parcerias com entidades públicas e privadas. Grande parte das oficinas são gratuitas.

“São atividades que acontecem de forma gratuita para a comunidade, em parceria com a prefeitura, voluntários e associações. As ações envolvem cultura e esporte, além das parcerias com a Secretaria de Saúde. É um espaço pensado para a comunidade”, afirma.

Décima unidade do estado

Durante o evento, autoridades discursaram e lembraram dos esforços para garantir a vinda do Sesc para Guabiruba. Marcelo Gevaerd, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), foi defensor da implantação da unidade no município e atuou para que fosse viabilizada.

Marcelo, em discurso, lembrou do início de tudo. Em janeiro de 2017, iniciaram as primeiras conversas com o ex-prefeito de Guabiruba Matias Kohler (PP) em busca de um terreno para abrigar o espaço. Ele relata ainda que há novos projetos no horizonte, inclusive de expansão da área do Sesc.

“O mais incrível é que não há mais horário para as quadras. Está praticamente tudo fechado”, comemora, em referência à aceitação e uso do complexo. “É um sucesso para Guabiruba, de grande importância. É um espaço bonito e há mais ideias vindo por aí”.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), destaca a colaboração entre os setores público e privado para possibilitar o acesso da comunidade a atividades de esporte e lazer. O chefe do Executivo também elogia a localização do Sesc, por atender o bairro Imigrante.

“Percebemos o quanto era necessário uma quadra para o bairro Imigrante. A Secretaria de Saúde já vem utilizando as salas disponíveis neste espaço. Guabiruba tem a ganhar com isso. Precisamos e queremos ainda mais quadras”.

Hélio Dagnoni, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio-SC), marcou presença no evento e valorizou o impacto do complexo esportivo para a comunidade local.

“É a décima quadra que nós temos em Santa Catarina. Espero que seja muito bem usufruída para que o Sesc, futuramente, amplie e traga o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) junto, para que o povo de Guabiruba comece a participar desta parte social e de tudo que podemos ofertar ao povo catarinense”.

Diversas autoridades marcaram presença no evento. Entre elas, o vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann (PSD); o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP); o ex-prefeito de Guabiruba Matias Kohler; o ex-prefeito de Brusque Paulo Eccel (PT); o presidente da Câmara de Guabiruba, Xande Pereira (PP); o gerente do Sesc de Brusque, Gustavo Josende Caetano; vereadores e outras autoridades dos setores público e privado.