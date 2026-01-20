Arte e fé em Brusque: rosários são produzidos com pétalas de rosas

Um trabalho artesanal em Brusque, desenvolvido com ritmo próprio e rigor técnico, vem ganhando destaque pela forma como associa fé, arte, disciplina e constância.

Com efeito, a produção de rosários, desenvolvida a partir de pétalas de rosas, em um processo que exige semanas de preparação, passou a integrar uma rotina silenciosa, conduzida com rigor técnico e cuidado em cada etapa.

O protagonismo desta arte

À frente desse trabalho está a protagonista desta história, Claudete dos Santos.

Moradora do bairro Azambuja, ela construiu sua trajetória profissional no comércio local e sempre manteve uma vida marcada pela simplicidade.

Criada em uma família numerosa, com oito irmãos, seguiu por anos uma rotina estável, até que mudanças pessoais alteraram de forma significativa o curso de sua vida.

Dedicação à sua mãe

A partir de 2010, com a responsabilidade de dedicar-se integralmente à mãe em razão de problemas de saúde, Claudete enfrentou um período de intenso desgaste emocional.

Anos depois, em 2021, diante do falecimento da mãe, iniciou um processo de reorganização pessoal que, gradualmente, conduziu a um novo caminho.

Arte em descoberta

Nesse contexto, o contato com um rosário recebido como presente despertou interesse e levou aos primeiros experimentos artesanais.

Inicialmente, as peças eram simples e destinadas a pessoas próximas.

Contudo, com o aprofundamento das pesquisas e o contato com conteúdos especializados nas redes sociais, a atividade passou a ganhar contornos mais definidos.

O passo decisivo ocorreu em abril de 2023, quando Claudete ingressou em um curso voltado à confecção de rosários feitos com pétalas de rosas, técnica ainda pouco difundida em Santa Catarina.

Desde então, a produção passou a seguir um processo rigoroso, que envolve seleção das pétalas, higienização, incorporação à argila, modelagem manual e um longo período de secagem e desidratação, que pode alcançar até 30 dias.

Com paciência e dedicação, Claudete então transforma cada pétala em um rosário único/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Arte sem fronteiras

Desde o início da produção, mais de 4 mil rosários já foram confeccionados.

Parte significativa deles é destinada a doações, especialmente a pessoas enfermas, idosos e indivíduos em momentos de fragilidade espiritual, prática que permanece como um dos pilares do trabalho.

O alcance da produção, contudo, ultrapassou as fronteiras locais.

Peças confeccionadas em Brusque já foram enviadas para países como Portugal, Alemanha e Estados Unidos, ampliando a visibilidade do trabalho desenvolvido.

Hoje, Claudete figura entre as poucas artesãs do estado que dominam essa técnica específica.

Sua atuação demonstra como constância, aprendizado e dedicação podem resultar em uma iniciativa de alcance humano relevante, desenvolvida fora dos grandes circuitos comerciais.

Pétalas de rosas e argila se transformam na base de um rosário único/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Para quem deseja conhecer mais sobre sua produção, Claudete disponibiliza contato pelo WhatsApp: (47) 9 9236-4494.

Galeria de fotos

Por fim, uma galeria de imagens reúne registros que revelam, de forma objetiva, as etapas do processo de produção e os aspectos da rotina que sustentam cada peça finalizada.

Além disso, os registros permitem compreender com maior clareza o ambiente e o cuidado presentes em cada detalhe, oferecendo uma visão mais ampla da dedicação que dá forma a esse trabalho artesanal.

Fotos: Ciro Groh/O Município

