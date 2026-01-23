Cidade movimentada

A semana começou intensa na Capital dos Tecidos Berço da Fiação Catarinense. A cidade estava muito movimentada mesmo com o trânsito não andando de jeito nenhum. Primeiro a prefeitura, que não vê um elefante no meio da sala, conseguiu a façanha importantíssima para a cidade de encontrar um casal prestes a furunfar no meio dos tubos que estão embelezando de maneira tão bonita a paisagem na famosa Área 41. Puxa vida, pelo menos o rapaz estava querendo tapar um buraco e ajudar a girar a roda da economia local, exatamente duas coisas que a prefeitura não vem fazendo com maestria nos últimos tempos. Infelizmente todo governo é assim, não pode ver o pobre feliz rindo de orelha a orelha que já vai lá e acaba com a brincadeira.

Vagabundos em situação de rua

Falando nessa turma de pessoas em situação de rua, aqui perto da minha meia água, em frente a Apae, tem uma casa verde abandonada que virou o Fazzenda Park Hotel deles. É uma zoeira o dia todo, mexem com as pessoas que passam, consomem drogas, bebidas e fazem outras coisas também. Isso tudo numa rua super movimentada, em frente a uma instituição tão importante como a Apae, quase ao lado de uma creche municipal, próximo de uma escola particular (Colégio Cultura), próximo a uma escola de inglês (Big Ben Idiomas), numa região onde transitam várias e várias crianças todos os dias, enfim, um perigo total. Um tapa na cara da população. Parece que essa semana autoridades foram ali e correram com eles, mas segundo informações já estavam novamente no local fazendo ameaças aos vizinhos. Será que não tem como notificar o dono do imóvel para ele dar um jeito nisso? Será que não tem como a PM dar uma passada por ali todo dia para inibir essa turma? Será que não tem como resolver uma barbaridade dessas? Parece que é tudo tão difícil de se resolver hoje em dia, por que será?!

Floresta Brusquônica

Ah, já ia me esquecendo do mato pela cidade. Na verdade, não é um trio parada dura (buracos, trânsito e pessoas em situação de rua) que temos reinando por aqui, é um quarteto fantástico (buracos, trânsito, pessoas em situação de rua e mato). Nossa cidade virou o buffet livre com sobremesa dos pardais, não o radar, o passarinho mesmo. Enquanto Ituporanga é a Capital Nacional da Cebola, Brusque poderia tranquilamente requerer o título de Capital Nacional do Capim Cebola. É triste ver a nossa cidade assim desse jeito. É claro que existem obras importantíssimas acontecendo pela cidade, isso todo mundo sabe e entende perfeitamente, mas o que o brusquense espera é que pelo menos as coisas sejam mais organizadas porque hoje está uma bagunça. As pessoas querem mais ações e menos visualizações, se é que vocês me entendem. Nos resta é torcer muito para que ao longo desse 2026 as coisas se ajeitem, mas está feio, muito feio!

Maus tratos aos animais

Falando em coisa feia, cada vez que aparecem essas notícias sobre pessoas que maltratam os animais, como essa dessa semana do cachorrinho soterrado que veio a morrer aqui em Brusque, me vem na mente uma coisa que alguém me disse certa vez e que eu não esqueço: “a pessoa que maltrata animais não tem sentimento nenhum dentro de si, ela já está morta por dentro”. É a mais pura verdade!

Connect Beach

Praia é o lugar pra você ficar lagarteando no sol, o lugar para você dar aquele patchikum no mar pra tirar a nhaca, tomar aquela cerveja, tomar aquela caipira, jogar conversa fora com a sua família e com os seus amigos, brincar com os seus filhos, enfim, praia é um lugar pra você ficar de boa, relaxando e curtindo. Mas experimente só dar uma caminhada pela orla de qualquer praia e você vai ver que hoje mais de 50% das pessoas não estão fazendo nada disso, elas estão é no celular. Sim! Infelizmente hoje é assim. E ouso dizer que o cara que inventar uma cadeira de praia com bateria e uma entrada de energia para a pessoa poder ligar o carregador de celular, certamente essa pessoa vai ser o novo Elon Musk praiano. Pode anotar aí!

A conta da Celasque está os olhos da cara

Não são só os argentinos que são desagradáveis no verão, a conta da Celesc também é! E como! O que foi essa sarrafada que veio na conta de luz que venceu agora em janeiro? Tive que vender um metro de terra do terreno da minha meia água pro vizinho pra poder quitar a fatura desse mês. Tô com medo quando vier essa próxima que vence em fevereiro, acho que vou ter que negociar um rim! Tá feia a coisa!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Francisco José Baron Jr (Chico), Tiago Amorim, Júlio Costódio, Jeanzinho Bertolini, Juliano Cervi (Jugarelli) e Celsinho Mafra. Bom final de semana a todos e até sexta que vem!

Sabedoria Butecular

“Vez ou outra me sinto como Deus. Só falam comigo se precisam de alguma coisa.” –

Tio Dino