Coisas que o brusquense médio não gosta
- buraco
- poeira
- morador de rua que incomoda
- lama na calçada de casa
- gente de fora que fala mal de Brusque
- rótula fechada
- fila pra ir pro Guarani
- lombada, lombada eletrônica, faixa elevada e radar
- gente que arrasta o chinelo quando anda
- quando o 4 de agosto cai num domingo
- cachorro quente de festa de igreja com uma linguicinha só
- ir na missa no calor
- pimentão no tempero do churrasco de festa de igreja
- entregador que tem moto com escape aberto ran dan dan dan
- maionese de sachê
- fila pra pegar os filhos na escola
- ter que voltar da praia por São João
- cardápio em QRCode
- mecânico de carro que usa roupa branca
- garçom que fica fazendo piadinha do lado da mesa enquanto você come
- aumento de IPTU
- atendimento da CELESC
- vizinho que do nada fica rico
- torcedor do Metropolitano
- capim cebola
- jogar futebol em campo sintético
- fofoca pela metade
- canteiro da rua cheio de mato
- previsão do tempo ruim do Ronaldo Coutinho
- cuba de pepsi
- juiz que não deu os dois pênaltis pro Bruscão naquela final contra o Criciúma
- catinga daquela empresa lá perto da Santa Terezinha
- caminhão de barro sujando a cidade
- estrada de barro
- fila pra ir pra Dom Joaquim
- Jeep com motor 4 cilindros
- fios demais pendurados nos postes
- notícia de bandido que não aparece o nome do sem vergonha
- vendedor de rifa
- multa de película
- água suja na torneira
- rio Itajaí Mirim colorido
- trovoada feia com chuva de “granito”
- prédio sendo construído do lado de casa
- agiota na missa
- vizinho que limpa a calçada dele e joga a sujeira pra sua
- vazamento de água em casa
- terreno sem calçada ou com calçada mal feita
Coitado do porco!
O homem é porco, não tem jeito! É triste (com o porco!), mas essa é a realidade. Sempre conversei com meus amigos sobre duas praias que a gente sempre achava que jamais seriam poluídas: Mariscal e 4 Ilhas. Todo ano vou a Mariscal, pra mim a melhor praia da nossa região, disparado, água limpa e o melhor banho de mar possível para tirar toda aquela nhaca do dia-a-dia. Esse ano estive lá e já achei que tem gente demais! Já tem um pouco de sujeira também e já não é a mesma coisa de outros anos… É o futuro? É! E isso que o acesso para ir até lá é proporcionalmente o contrário do valor que eles cobram (TPA!) para você chegar. Então imagina só a hora que realmente existirem bons acessos? Vai ser um Deus nos acuda, pode anotar. Mas o que me deixou mais triste (puto, na verdade!) foi ver a notícia que conseguiram "cagar" a praia de Quatro Ilhas, um paraíso, é inacreditável! E não vai acontecer nada com ninguém que fez essa m… (literalmente!), podem anotar. Isso acontece em todas as praias da nossa região, Todas! Bombinhas, por exemplo, tinha vários pontos de praia impróprio para banho na temporada! Itapema estava com todos os pontos impróprios para banho. Triste, principalmente pra quem curtiu muito essas praias da nossa região quando ainda eram limpas. Será que o preço do progresso é ir até uma praia que o mar é igual ao de Balneário Camboriú? Enfim, são escolhas.
Rumo às cabeças
Moradores da famosa Rua Padre Lux, ali na Azambuja, pegaram um buraco que tinha na via e colocaram uma árvore com um pisca-pisca para sinalizar o local. Vocês sabem que Brusque está entre as 10 maiores cidades em consumo de energia do estado de Santa Catarina? Pois então, se essa moda de colocar pisca-pisca em tudo quanto é buraco na cidade começar a pegar, é capaz de ficar em primeiro "facinho", tá!
Notícia: Com onda de calor Celesc reforça dicas para economia de energia.
As dicas:
1) se possível, não use energia
2) se usar, reze
3) não adianta botar garrafa de coca 2 litros cheia de água em cima do relógio da força
4) lembre-se que a Celesc não parcela a conta de luz e nem dá desconto
5) acostume-se com os pernilongos, maurins e afins, e durma de janela aberta
6) deixe a geladeira vazia (a maioria já está assim) e na temperatura econômica (todo mundo está assim)
7) não interessa se você pagou 10 anos a sua conta de luz em dia, se atrasar essa, eles vão vir cortar
Puxando o Saco
O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Roger Zen, Andi Moresco, Rodrigo Guesser, Diego Galassini, Álisson Castro, Alex Muller, Max Fischer, Maurício Mattioli, Thiago de Campos, Tulio Tormena, Marcelo Schmitz, Robson Paoli e pra minha prima Carla Molleri. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem!