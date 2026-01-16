Coisas que o brusquense médio não gosta

buraco

O homem é porco, não tem jeito! É triste (com o porco!), mas essa é a realidade. Sempre conversei com meus amigos sobre duas praias que a gente sempre achava que jamais seriam poluídas: Mariscal e 4 Ilhas. Todo ano vou a Mariscal, pra mim a melhor praia da nossa região, disparado, água limpa e o melhor banho de mar possível para tirar toda aquela nhaca do dia-a-dia. Esse ano estive lá e já achei que tem gente demais! Já tem um pouco de sujeira também e já não é a mesma coisa de outros anos… É o futuro? É! E isso que o acesso para ir até lá é proporcionalmente o contrário do valor que eles cobram (TPA!) para você chegar. Então imagina só a hora que realmente existirem bons acessos? Vai ser um Deus nos acuda, pode anotar. Mas o que me deixou mais triste (puto, na verdade!) foi ver a notícia que conseguiram "cagar" a praia de Quatro Ilhas, um paraíso, é inacreditável! E não vai acontecer nada com ninguém que fez essa m… (literalmente!), podem anotar. Isso acontece em todas as praias da nossa região, Todas! Bombinhas, por exemplo, tinha vários pontos de praia impróprio para banho na temporada! Itapema estava com todos os pontos impróprios para banho. Triste, principalmente pra quem curtiu muito essas praias da nossa região quando ainda eram limpas. Será que o preço do progresso é ir até uma praia que o mar é igual ao de Balneário Camboriú? Enfim, são escolhas.

Rumo às cabeças

Moradores da famosa Rua Padre Lux, ali na Azambuja, pegaram um buraco que tinha na via e colocaram uma árvore com um pisca-pisca para sinalizar o local. Vocês sabem que Brusque está entre as 10 maiores cidades em consumo de energia do estado de Santa Catarina? Pois então, se essa moda de colocar pisca-pisca em tudo quanto é buraco na cidade começar a pegar, é capaz de ficar em primeiro "facinho", tá!

Notícia: Com onda de calor Celesc reforça dicas para economia de energia.

As dicas:

1) se possível, não use energia

2) se usar, reze

3) não adianta botar garrafa de coca 2 litros cheia de água em cima do relógio da força

4) lembre-se que a Celesc não parcela a conta de luz e nem dá desconto

5) acostume-se com os pernilongos, maurins e afins, e durma de janela aberta

6) deixe a geladeira vazia (a maioria já está assim) e na temperatura econômica (todo mundo está assim)

7) não interessa se você pagou 10 anos a sua conta de luz em dia, se atrasar essa, eles vão vir cortar

Puxando o Saco

