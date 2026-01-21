Guabiruba e sua matriarca da roça: a mulher que sustenta uma tradição

Foto: Ciro Groh/O Município

A agricultura familiar permanece como elemento central da vida comunitária no bairro Planície Alta, em Guabiruba, e, nesse sentido, integra a própria identidade local ao sustentar uma rotina produtiva que se mantém constante ao longo dos tempos.

Em meio às propriedades que preservam o cultivo e o cuidado com a terra, uma trajetória se destaca pela constância, organização e permanência de valores transmitidos entre gerações.

Diante disso, a base de uma história é construída com trabalho diário e dedicação contínua ao campo.

Esse compromisso revela não apenas a força da vida interiorana, mas também o valor transmitido ao longo dos tempos.

Guabiruba e sua agricultora

Nesse contexto, ganha destaque a trajetória de dona Inês Dirschnabel, que completou 84 anos em novembro de 2025.

Atualmente, em janeiro de 2026, ela permanece ativa e integrada à rotina da roça, participando das atividades diárias e acompanhando de perto o funcionamento da propriedade.

Viúva de José Dirschnabel, com quem construiu toda a trajetória no campo, dona Inês manteve o vínculo com a terra como parte central de sua vida.

Desde o amanhecer, segue envolvida com os afazeres, demonstrando disciplina e disposição.

Com efeito, sua presença representa a continuidade de valores que moldaram a história da família e da própria comunidade.

Com mãos firmes e coração enraizado na terra, dona Inês então revela mais um tesouro do solo fértil/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Trabalho e fé

A fé também ocupa espaço relevante em sua rotina. Em casa, um pequeno altar reúne imagens sacras que acompanham suas orações diárias.

Nesse ambiente, espiritualidade e trabalho caminham juntos, fortalecendo a serenidade com que conduz cada etapa do dia.

A ajuda dos filhos

Ao lado da matriarca, os filhos Celestino e Jocelino dão sequência ao legado familiar.

Celestino, que por décadas atuou em uma empresa de Guabiruba e hoje está aposentado, assumiu integralmente a comercialização da produção. É ele quem leva os alimentos às feiras, mercados e instituições.

A diversidade da produção contempla berinjela, pepino, beterraba, batata, banana, chuchu e raiz-forte, além de outras hortaliças que ampliam a oferta ao consumidor.

Sobretudo, parte dessa produção abastece escolas do município, garantindo alimentos frescos e de procedência local à merenda escolar.

Jocelino, por sua vez, dedica-se ao cuidado dos animais. O gado e os cavalos recebem atenção diária, com manejo adequado e acompanhamento constante.

Nesse contexto, ele preserva a tradição pecuária herdada dos pais, conciliando experiência prática com métodos atualizados.

Entre gerações e colheitas, dona Inês e seus filhos Jocelino (à esq.) e Celestino (à dir), seguem cultivando história, trabalho e tradição/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Tarefas que mais aprecia

Apesar da idade, dona Inês segue em plena atividade. Entre as tarefas que mais aprecia está o cuidado com o galinheiro, onde recolhe ovos com frequência e acompanha de perto as condições das aves.

A rotina representa constância e vínculo com tudo o que sempre fez parte de sua vida.

Vínculo ao passado de Guabiruba

Sua história também se conecta ao passado de Guabiruba. Ainda menina, acompanhava os pais nas feiras da região.

De madrugada, seguiam de carroça até Brusque para vender os produtos.

Entre os clientes estavam os Wegner, que mais tarde fundariam a tradicional padaria e confeitaria da cidade brusquense.

Gerações então unidas em amor e tradição, mantendo vivo o legado de dona Inês/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Safra recorde

Um dos episódios mais expressivos ocorreu em 2022, quando a produção de pepinos alcançou um volume de 1,5 tonelada por semana.

O resultado foi fruto de planejamento, conhecimento do solo e dedicação contínua.

Atualmente, toda a atividade da família está legalmente regularizada, assegurando qualidade, rastreabilidade e segurança aos consumidores.

Assim, a propriedade Dirschnabel segue como referência em agricultura familiar, unindo tradição, responsabilidade e permanência.

