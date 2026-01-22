Foto: Reprodução/@professorpadrecarloshenrique

Um episódio inesperado emocionou os fiéis durante uma missa em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, no último domingo, 18.

Durante o rito da comunhão, um homem subiu as escadas do altar, abraçou o padre Carlos Henrique e começou a chorar, cena que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da paróquia.

O sacerdote contou ao g1 que conhece o homem há cerca de dez anos, e que ele atua como ministro da comunhão na igreja.

Segundo Carlos, o abraço ocorreu após o idoso receber, poucos minutos antes, a notícia da morte do neto, de 20 anos.

"Ele é ministro da comunhão, mas naquele dia participava da missa normalmente. Foi chamado porque havia recebido uma notícia triste: o neto dele tinha falecido. Ele veio desesperado, chorando e lamentando alto, como aparece no vídeo. Eu estava prestes a iniciar a comunhão e deixei a hóstia de lado para acolhê-lo. Naquele momento, eu não sabia da morte do neto", relatou o padre ao g1.

Padre só entendeu minutos depois

Inicialmente, Carlos pensou que o homem estivesse passando mal e só compreendeu a gravidade da situação alguns minutos depois.

Após o abraço, outros membros da igreja se aproximaram, ofereceram apoio, levaram o homem a uma sala, deram água e ouviram o relato sobre a perda do neto.

