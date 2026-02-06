Nona Ágatha completa 98 anos com missa e festa familiar em Botuverá

Foto: Miriele Maestri Cestari

O primeiro domingo de fevereiro foi marcado por um evento de grande significado em Botuverá, envolvendo uma ilustre idosa da comunidade.

Antecipando o aniversário de 98 anos de Ágatha Domingas Colombi Maestri — ou simplesmente nona Ágatha, como é carinhosamente chamada em referência à posição de matriarca — familiares e amigos se reuniram em sua residência, no Centro da cidade, para um dia de emoção e fé.

Nesse contexto, a comemoração ganhou caráter singular diante da realização de uma Santa Missa na própria casa da aniversariante.

A celebração foi conduzida pelo neto da idosa, padre Elinton Costa, que atua na Comunidade Bethânia, em São João Batista.

Idosa cercada de afetos

O gesto de presidir a liturgia no ambiente doméstico reforçou os laços familiares e deu à ocasião uma dimensão íntima e profundamente significativa.

Após a missa, os convidados seguiram para um almoço em um tradicional restaurante da cidade, onde o clima de confraternização se manteve em torno da homenageada.

Na quinta-feira, 5 de fevereiro, data oficial do aniversário, nona Ágatha voltou a ser felicitada por familiares, amigos e vizinhos.

As manifestações de carinho reforçaram o reconhecimento à sua trajetória e ampliaram o clima de gratidão que já havia marcado a homenagem antecipada.

Dona Ágatha recebe o carinho do neto, padre Elinton e da família/Texto da legenda: Ciro Groh/O Município | Foto: Miriele Maestri Cestari

Cumprimentos no dia oficial

Com efeito, esta semana especial teve início com a Santa Missa e a reunião familiar no domingo e alcançou seu ponto alto na quinta-feira, quando recebeu novas felicitações e demonstrações de afeto.

O conjunto desses momentos evidenciou não apenas a importância da data, mas também a força dos vínculos que a ilustre idosa construiu ao longo de quase um século de vida.

Trajetória de resiliência

Nascida em 1928, filha de José e Rosa Colombi, Ágatha construiu sua história ao lado de Willy Francisco Maestri, ex-vereador e servidor público, com quem teve oito filhos, dos quais três já falecidos.

A família cresceu e se multiplicou, trazendo-lhe a alegria de sete netos e cinco bisnetos, sendo um ainda a caminho, que ampliam o legado de gerações.

Sobretudo, sua vida foi marcada por desafios que exigiram resiliência.

O falecimento precoce do esposo, a perda de filhos e a longa internação por tuberculose no início da maternidade são episódios que poderiam ter abalado qualquer pessoa.

No entanto, nona Ágatha manteve firmeza diante das adversidades, tornando-se exemplo de perseverança e amor ao próximo.

Arquivo pessoal

Referência na comunidade

A trajetória pessoal se entrelaça com a história de Botuverá.

Reconhecida por sua habilidade na cozinha e pelo talento em trabalhos manuais como tricô e crochê, ela se tornou presença constante nos grupos de convivência da cidade.

Sua lucidez e vitalidade impressionam, consolidando-a como referência de sabedoria e memória viva da comunidade.

Nona Ágatha aparece ao lado do filho Leonir, do neto Tiego e da bisneta Sofia, a mais nova integrante da família/Texto da legenda: Ciro Groh/O Município | Foto: Miriele Maestri Cestari

Laços fortalecidos

Nesse cenário, a celebração antecipada de 98 anos não se resumiu apenas um encontro familiar.

Representou também um marco coletivo, em que Botuverá reafirmou o valor de preservar histórias que inspiram e fortalecem vínculos.

A missa, o almoço, os abraços e os momentos de partilha revelaram a dimensão de uma vida que continua a iluminar gerações.

Galeria de fotos

Por fim, uma galeria de fotos culmina a matéria, dividida em dois carrosséis.

O primeiro reúne registros da celebração antecipada realizada no domingo, com imagens da missa, do almoço e dos momentos de confraternização em família.

O segundo apresenta fotografias de diferentes fases da vida da idosa protagonista, incluindo cliques de ocasiões especiais, que ajudam a compor sua trajetória.

Fotos: Miriele Maestri Cestari

Fotos: Ciro Groh/Arquivo O Município

