Nona Ágatha completa 98 anos com missa e festa familiar em Botuverá
Matriarca é reverenciada por filhos, netos e bisnetos em semana de homenagens
O primeiro domingo de fevereiro foi marcado por um evento de grande significado em Botuverá, envolvendo uma ilustre idosa da comunidade.
Antecipando o aniversário de 98 anos de Ágatha Domingas Colombi Maestri — ou simplesmente nona Ágatha, como é carinhosamente chamada em referência à posição de matriarca — familiares e amigos se reuniram em sua residência, no Centro da cidade, para um dia de emoção e fé.
Nesse contexto, a comemoração ganhou caráter singular diante da realização de uma Santa Missa na própria casa da aniversariante.
A celebração foi conduzida pelo neto da idosa, padre Elinton Costa, que atua na Comunidade Bethânia, em São João Batista.
Idosa cercada de afetos
O gesto de presidir a liturgia no ambiente doméstico reforçou os laços familiares e deu à ocasião uma dimensão íntima e profundamente significativa.
Após a missa, os convidados seguiram para um almoço em um tradicional restaurante da cidade, onde o clima de confraternização se manteve em torno da homenageada.
Na quinta-feira, 5 de fevereiro, data oficial do aniversário, nona Ágatha voltou a ser felicitada por familiares, amigos e vizinhos.
As manifestações de carinho reforçaram o reconhecimento à sua trajetória e ampliaram o clima de gratidão que já havia marcado a homenagem antecipada.
Cumprimentos no dia oficial
Com efeito, esta semana especial teve início com a Santa Missa e a reunião familiar no domingo e alcançou seu ponto alto na quinta-feira, quando recebeu novas felicitações e demonstrações de afeto.
O conjunto desses momentos evidenciou não apenas a importância da data, mas também a força dos vínculos que a ilustre idosa construiu ao longo de quase um século de vida.
Trajetória de resiliência
Nascida em 1928, filha de José e Rosa Colombi, Ágatha construiu sua história ao lado de Willy Francisco Maestri, ex-vereador e servidor público, com quem teve oito filhos, dos quais três já falecidos.
A família cresceu e se multiplicou, trazendo-lhe a alegria de sete netos e cinco bisnetos, sendo um ainda a caminho, que ampliam o legado de gerações.
Sobretudo, sua vida foi marcada por desafios que exigiram resiliência.
O falecimento precoce do esposo, a perda de filhos e a longa internação por tuberculose no início da maternidade são episódios que poderiam ter abalado qualquer pessoa.
No entanto, nona Ágatha manteve firmeza diante das adversidades, tornando-se exemplo de perseverança e amor ao próximo.
Referência na comunidade
A trajetória pessoal se entrelaça com a história de Botuverá.
Reconhecida por sua habilidade na cozinha e pelo talento em trabalhos manuais como tricô e crochê, ela se tornou presença constante nos grupos de convivência da cidade.
Sua lucidez e vitalidade impressionam, consolidando-a como referência de sabedoria e memória viva da comunidade.
Laços fortalecidos
Nesse cenário, a celebração antecipada de 98 anos não se resumiu apenas um encontro familiar.
Representou também um marco coletivo, em que Botuverá reafirmou o valor de preservar histórias que inspiram e fortalecem vínculos.
A missa, o almoço, os abraços e os momentos de partilha revelaram a dimensão de uma vida que continua a iluminar gerações.
Galeria de fotos
Por fim, uma galeria de fotos culmina a matéria, dividida em dois carrosséis.
O primeiro reúne registros da celebração antecipada realizada no domingo, com imagens da missa, do almoço e dos momentos de confraternização em família.
O segundo apresenta fotografias de diferentes fases da vida da idosa protagonista, incluindo cliques de ocasiões especiais, que ajudam a compor sua trajetória.
Fotos: Miriele Maestri Cestari
Fotos: Ciro Groh/Arquivo O Município
