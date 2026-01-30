Casal de Botuverá transforma propriedade em espetáculo de flores

Foto: Ciro Groh/O Município

Um jardim em Botuverá vem chamando atenção pela singularidade de sua paisagem no interior do município, se destacando como expressão de cuidado e dedicação constante.

Localizado no bairro Ourinho, o local ganha evidência ao apresentar um projeto consolidado como referência em planejamento, diversidade de espécies e equilíbrio ambiental.

Casal Leoni

Trata-se da propriedade botânica mantida por Francisco Leoni e sua esposa Elizete, onde a jardinagem deixou de ser uma atividade complementar para assumir papel central na estruturação e valorização da área.

Isso é o resultado de um trabalho contínuo voltado à preservação e ao manejo da diversidade vegetal.

O jardim em Botuverá

Sobretudo, a variedade de cores e formas que compõe o cenário desse jardim em Botuverá, reflete a combinação entre técnica e sensibilidade.

Flores como azaleias, orquídeas do Espírito Santo, rosas e lírios da paz estruturam um conjunto visual harmônico, caracterizado pela riqueza de texturas e disposição cuidadosa das plantas.

Com efeito, a presença expressiva de dálias reforça o domínio sobre o cultivo de espécies ornamentais, posicionando o casal como destaque local nesse segmento.

União no cultivo

Para Elizete, a manutenção do jardim representa a continuidade de uma herança construída a partir de aprendizados transmitidos ainda na infância.

Todavia, a execução do projeto conta com o suporte permanente de Francisco, responsável por atividades estruturais que envolvem desde o manejo de materiais até a construção de abrigos destinados à proteção das plantas contra as variações climáticas.

Assim, a atuação conjunta estabelece uma dinâmica equilibrada, integrando conhecimento técnico e suporte operacional.

A harmonia do jardim espelha a parceria do casal Leoni/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Identidade local

Diante disso, a propriedade do casal Leoni também reflete características próprias de Botuverá, município reconhecido pela preservação de áreas naturais e pela força do meio rural.

O jardim, nesse sentido, ultrapassa a função estética e passa a representar um compromisso prático com a conservação ambiental e com o uso responsável do território.

Cada setor desse jardim em Botuverá revela planejamento e cuidado, resultando em um ambiente que se destaca pela harmonia visual e pelo ordenamento do conjunto.

Por fim, a análise do conjunto permite compreender que a dedicação contínua ao cultivo é determinante para a construção de espaços que promovem bem-estar e valorizam o patrimônio natural.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Galeria de fotos

A galeria de fotografias apresentada a seguir encerra esta edição, oferecendo ao público a oportunidade de observar, em detalhes, os principais elementos que compõem o referido jardim em Botuverá.

Esse recurso visual permite compreender, de maneira mais ampla, a dimensão de um projeto que associa técnica, constância e respeito ao meio natural.

Acompanhe a seguir a coleção de fotografias, organizada em dois carrosséis.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh