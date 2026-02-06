Tom Cruise, Tom Hanks e Tonto

Essa não me contaram, essa eu mesmo vi ao vivo, porque me ofereceram num grupo de Whatsapp. Um galego resolveu lançar uma rifa essa semana de um Kit Tom Cruise. Isso mesmo, o ator lá! Olha só que vem no kit:

5 canetas de Mounjaro

5 caixas de Tadalafila

5 sessões de Botóx

É mole? Se bem que com esse tadalafila todo aí é difícil ficar mole, né ô!

Detalhe: vendeu todos os bilhetes em uma tarde apenas e foi sorteada no mesmo dia.

O ganhador eu não posso contar, mas vocês vão notar, porque em breve ele vai aparecer magro, cabeçudo, com a cabeça vermelha da pressão alta e a testa mais esticada que a barriga da Gretchen.

Mounjaro felice

E falando no tal do Mounjaro, me arrisco a dizer que hoje tem mais gente tomando Mounjaro do que tomando Aspirina. Que loucura que virou isso! E como virou normal esse consumo, tão normal que na maioria dos grupos que estou e participo, é assunto corriqueiro, até porque a gente anda com muita gente gorda né, graças a Deus! Sim, porque turma de gordo é que é legal. Turma de gordo tem papo de comida, de bebida, de restaurante, de doce, dicas de padaria, de lugar onde o pastel é melhor, de maionese de xis salada, etc. Não é aquela lenga-lenga…

– Oi linda, treinasse o que hoje na academia?

– Ah hoje eu fiz peito.

– Falando em peito, guria tu visse aquela salada que a Marcela Amaral Peixoto da Fonseca publicou no Insta dela, com peito de frango cozido na água com gás, gelo, limão e talos de salsão da Macedônia com toques de especiarias?

– Nossa, não vi não, mas eu vi uma que a Orlândia Carvalho de Almeida Soares publicou ,que é maravilhosa, tá!

– Essa Orlândia é chique, de que que era? Me conta aí que vou fazer!

– Era de figo, pera, damasco, iogurte natural de leite de cabra defumado, endívias, nozes, mel de Bracatinga e lascas de queijo coalho da Serra da Bocaina?

– Bracatinga, que nome mais feio… fizesse e comesse?

– Fiz, amiga! Mas comi só um pouquinho né, porque tinha me aplicado de manhã, aí estava sem fome. Mas aproveitei para tomar uma coquinha zero!

– Ai que delícia! Pois é, pode tomar coca zero, que benção do senhor!

– É tudibão mesmo…

É, deve ser…

Piadas ruins de um ano que male male começou…

Estava eu, sábado na fila do filé duplo do Açougue Bruns e o cara me veio com essa pérola do anedotário brasileiro…

– Ô Lauritx, tu sabes como é que fala manjericão em inglês?

– Não!

– É manjeridog…

Olha, essa é top 10 ruim Brasil e adjacências… vamos “se” respeitar, né pessoal!

É ou não é?

Vamos combinar, existe frase melhor que aquela “PM neutraliza homem com várias passagens pela justiça”? Olha, acho que só aquela “pode faturar” pra bater!

Resumo das Praias em Janeiro

Itapema: todas as praias impróprias para banho e esgoto correndo a céu aberto em vários lugares de cidade

Bombinhas: algumas praias impróprias para banho e esgoto correndo a céu aberto em alguns pontos da cidade.

Porto Belo/Perequê: de sexta-feira (30/01) até segunda-feira (02/02) sem água na cidade.

O que essas praias têm em comum, além de falta de estrutura, trânsito horrível, falta de saneamento básico e falta de cuidado com as praias? Todas elas têm os metros quadrados construtivos entre os mais caros do Brasil. Agora escuta aqui: tem lógica você pagar caro por uma coisa que te entrega o kit da desgraça: virose, falta de água, filas e praias impróprias? Acho que não, né!

Olha o abacaxi

Essa semana, acompanhando o noticiário, fiquei sabendo de uma boa. Você sabia que o abacaxi, desde 2024, faz parte da Cesta Básica brasileira? Sim, o abacaxi foi incluído no grupo de itens essenciais hortifrutigranjeiros. Tem dedo de político nisso aí e alguém está lucrando com isso, certamente. Descascar os abacaxis da vida, isso realmente faz parte da rotina do brasileiro, agora eu não conheço ninguém que come abacaxi toda semana. Você conhece? Olha, nem o Chacrinha gostava tanto! Pois então, aí tem, podem pesquisar!

Zacarias

Semana passada estive com a família e amigos no Parque Aquático Zacarias, aqui em Itajaí, quase limite com Camboriú. Confesso que me surpreendeu positivamente o lugar. Ambiente muito agradável, tudo muito limpo e organizado, muitas árvores e plantas, muitas piscinas, tobogãs, bares molhados, água muito limpa, acesso muito bom, enfim, um lugar muito legal para ir com a família, recomendo. Mas teve uma coisa me chamou atenção! Em uma passarela, que passava por cima de uma das piscinas, havia uma placa: “PROIBIDO PULAR DA PASSARELA”. É como diz o ditado “SE TEM PLACA É PORQUE TEM HISTÓRIA!”. Certeza que alguém pulou, absoluta!

Protevidro

Essa eu escutei na fila do pão daquele supermercado que não me patrocina: “Ô Lauritx, tu sabias que o melhor sistema de segurança que existe no mundo para colocar na tua casa é colocar aqueles cacos de vidro em cima do muro. Sim, o ladrão nem perde tempo em entrar porque ele já sabe que é casa de pobre!” Será? Vou testar…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro meu querido amigo do coração João Andrino Amorim (João do Bar Corujão) que está de aniversário na próxima quarta-feira, pro vereador Alessandro Simas, Dona Ana Augusta dos Santos, Helder Smaniotto, Fábio Krieger, Délvio de Souza, Mariane de Souza e Silva, Darci Luis Silva, Arthur Henrique dos Santos, Beto Mello, Djam Pierri Matias, Ederson Servi, Marcelo Schlindwein (Caverna), Madson Minela, Paulo César Piva (PP), Paulo Tormena (Barata), Carlos Kuhn, Dagomar Carneiro, Dinho Girardi, Claudiney Pererira (Ney da Estofados Ideal), Ike Pereira, Alcir Hassman, Fabrísio Comandolli, Renato Wandrey e Jheverton! Abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“O pensador pode mudar de opinião. O idiota nunca.”

Charge do Kríga