Morador de Brusque transforma madeira descartada em abrigos para aves
Conheça a trajetória que uniu reinvenção profissional e cuidado ambiental
No cenário atual de maior valorização das práticas sustentáveis, uma iniciativa em Brusque chama a atenção pela simplicidade da proposta, além do impacto ambiental associado.
A partir de madeira descartada, o artesão Saulo Eugênio Deucher passou a confeccionar abrigos voltados à proteção da vida silvestre urbana, aliando cuidado e reaproveitamento consciente de materiais.
Ação sustentável em Brusque
Morador do bairro Águas Claras, na rua Irineu Schimtz, Saulo transforma resíduos que teriam como destino o descarte, em estruturas funcionais, pensadas para oferecer abrigo, proteção e conforto aos pássaros.
O trabalho, desenvolvido de forma artesanal, alia reaproveitamento de matéria-prima, cuidado ambiental e atenção aos detalhes construtivos.
Chegada da pandemia
A trajetória que conduziu à atividade, no entanto, não começou no artesanato. Até 2020, Saulo atuava profissionalmente como motorista de ônibus.
Com a chegada da pandemia da Covid-19, e a instabilidade provocada no mercado de trabalho, veio o desemprego e, com ele, a necessidade de encontrar alternativas para manter o sustento da família em um período marcado por incertezas.
Nesse contexto, o artesanato surgiu inicialmente como uma ocupação complementar. Com o passar do tempo, porém, o interesse do público pelas peças ganhou proporções maiores.
A divulgação das casinhas em redes sociais ampliou a visibilidade do trabalho, resultando em encomendas frequentes e na consolidação de uma nova fonte de renda.
Assista ao vídeo
Produção supera 700 unidades
Acompanhando todo esse processo, a esposa, Janaina Deucher, artesã especializada em crochê, destaca a dimensão alcançada pela produção ao longo dos anos.
Segundo ela, mais de 700 unidades foram confeccionadas desde o início da atividade, entre peças comercializadas e doações realizadas de forma espontânea.
Para a família, o artesanato teve papel decisivo na manutenção financeira durante o período mais crítico da pandemia.
Novo ciclo em Brusque
Com a retomada gradual da economia, um novo capítulo se abriu. Atualmente, Saulo voltou a exercer a profissão de caminhoneiro.
Ainda assim, a atividade artesanal permanece presente na rotina, especialmente aos fins de semana e nos intervalos entre viagens.
Nesse período, a produção passou a incorporar projetos mais elaborados, com estruturas ampliadas e elementos adicionais que reforçam o conforto destinado às aves.
Algumas das casinhas apresentam varandas, áreas de apoio e compartimentos internos pensados para facilitar o abrigo e a circulação dos pássaros.
Embora cada peça seja única, todas seguem o mesmo princípio: oferecer proteção adequada à fauna urbana, respeitando o reaproveitamento de materiais e a funcionalidade do design.
Vendas e doações
Apesar do vínculo criado ao longo do processo de construção, nem todas as peças permanecem com o artesão.
Parte da produção é doada, enquanto outra é destinada à venda.
A decisão, conforme relatado pelo próprio Saulo, é pautada pela compreensão de que o propósito do trabalho se completa quando as estruturas passam a cumprir sua função no ambiente externo.
O resultado dessa iniciativa se reflete diretamente na paisagem urbana e na convivência com a natureza.
Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh
Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão.Toque aqui e participe
Impactos positivos
Ao transformar resíduos em abrigos ecológicos, o trabalho desenvolvido em Brusque evidencia como ações individuais, quando conduzidas com constância e responsabilidade, podem gerar impactos positivos tanto no aspecto ambiental quanto social.
Para os leitores interessados em conhecer mais de perto o trabalho, uma galeria de imagens reúne detalhes das casinhas produzidas, disponível a seguir.
O contato com o artesão pode ser feito pelo WhatsApp, no número (47) 9 8855-6193.
Galeria de fotos
• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.