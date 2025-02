Compra de 750 panetones para servidores públicos é alvo de investigação do MP-SC

Casa de ferreiro…

A Defensoria Pública de SC e o Ministério Público de SC estão se digladiando. O motivo: a primeira comprou, sem licitação, 750 panetones de chocolate para presentear seus servidores, fato denunciado à 7ª Promotoria da Comarca de Florianópolis.

Poder do crime

Nota de ontem, aqui, informou sobre a existência de 72 facções que atuam nas prisões brasileiras, das quais sete em SC. A propósito, o Estado está no mapa de investigação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que apura a existência de cerca de mil postos de combustível sob o poder delas. O mais assustador: elas já comandam refinarias e usinas de produção de etanol.

“Véio da Havan”

As esquerdas odeiam Luciano Hang e, enquanto isso, ele fica cada vez mais bilionário. A prova do momento é o projeto de lei “Véio da Havan”, como definiu seu autor, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), apresentado na Câmara. O projeto propõe que empresas que apoiem ou financiem tentativas de golpe de Estado sejam proibidas de participar de licitações e de celebrar contratos com a administração pública por um período de até 20 anos.

Negacionismo 1

A vacinação contra a Covid-19 em crianças em SC ainda motiva negacionistas e refuta a ciência. Tanto que a Assembleia Legislativa, por iniciativa de deputados do PL, agendou uma audiência pública para o dia 11, a fim de discutir a obrigatoriedade da vacinação em crianças de seis meses a cinco anos. Aberta ao público e gratuita, a audiência reunirá especialistas da área da saúde e juristas de diferentes partes do mundo, tanto presencialmente quanto de forma remota.

Negacionismo 2

SC tem se destacado no debate sobre a liberdade de escolha em relação à vacinação. Em janeiro de 2023, o governador Jorginho Mello revogou a portaria que exigia a imunização contra a Covid-19 como critério para matrícula na rede pública, garantindo aos pais a autonomia sobre a decisão de vacinar ou não seus filhos.

A conferir

Um dos primeiros atos do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, é ampliar o “Colégio de Líderes” e incluir, além da Mesa Diretora e do baixo clero, representantes das cinco regiões do país, indicados por suas bancadas. Ganha um pirulito quem apostar que SC ficará de fora mais uma vez, em favor de um paranaense ou gaúcho. Nem precisa esperar para conferir.

STF que impõe

Na mesma terça-feira em que o ministro “supremo” Edson Fachin manteve regras que limitam a intervenção da polícia nas favelas do Rio de Janeiro, um homem de 50 anos foi preso em uma favela com uma munição calibre .30, capaz de atravessar blindagens, edificações fortificadas e até derrubar aeronaves. No mesmo dia, outro “supremo”, Gilmar Mendes, veio a público dizer que “é preciso impedir a narrativa de que o STF piorou a segurança e dificulta a ação da polícia”. Quem vive numa redoma de vidro e desconhece a realidade um metro fora dela pode afirmar isso.

Amor às origens

A atriz Bruna Linzmeyer está escrevendo o roteiro de seu primeiro longa-metragem, que também vai dirigir e que se passa em sua cidade natal, Corupá, vizinha de Jaraguá do Sul. Em entrevista nesta semana, ao falar de sua nova fase profissional, disse: “Queria sair do interior, mas ele não saiu de mim”.

Trump e BC

Em artigo com o título “Trump quer mesmo criar um Balneário Camboriú em Gaza”, publicado ontem na Folha de S.Paulo, o editor de opinião do jornal, Marcos Augusto Gonçalves, escreveu: “Soa delirante (além de ser revoltante) Trump falar em retirar 2 milhões de palestinos de Gaza e criar naquele território numa espécie de Balneário Camboriú do Oriente Médio. Parece pouco provável que venha a fazê-lo. Não porque a ONU consideraria a remoção ilegal, já que ele não dá a menor bola para regras de organizações internacionais, mas declarações contrárias de aliados árabes e a reação de nações ricas armadas com bombas nucleares já ressaltaram as dificuldades práticas e políticas da ideia. A própria Casa Branca deu um passinho atrás — e o factoide vai rendendo”.

O vilão

O prefeito Topázio Neto é apontado como o maior vilão da inflação de janeiro em Florianópolis, que ficou em 1,20%, o dobro do apurado em novembro (0,54%) e dezembro (0,53%). O maior impacto no índice foi o dos transportes, devido ao aumento de quase 20% nas tarifas de ônibus municipais em janeiro, em média.