Comunicação e vendas: CDL Treinamentos abre inscrições para cursos em Brusque

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque está com inscrições abertas para os workshops da CDL Treinamentos que acontecem no mês de março. Entre os temas, serão oferecidos cursos na área de imagem pessoal, comunicação e vendas.

O primeiro workshop do mês é “Comunicação entre times (liderança)”, ministrado pelas consultoras Suellen Pereira Rodrigues e Thayse Helena Machado, nos dias 12 e 13 de março.

O objetivo da capacitação é identificar e aprimorar as habilidades de comunicação entre os times. Entre os assuntos que serão abordados estão elementos-chave para uma comunicação eficaz; expressão verbal e não verbal; comunicação não violenta; comunicação entre equipe e como alinhar fluxos de comunicação interna.

O segundo workshop do mês será no dia 18 de março: “Imagem pessoal no ambiente corporativo: a chave para o sucesso profissional”, ministrado pela consultora Carol Souza.

Durante a capacitação os participantes aprenderão como alinhar sua imagem com seus objetivos profissionais e a importância da comunicação visual no ambiente de trabalho. Além disso, receberão dicas práticas de vestimenta para transmitir confiança e autoridade, como identificar seu estilo e adaptá-lo ao ambiente corporativo.

Já no dia 26 de março, acontece o workshop “Desvendando o ciclo das vendas”, com a consultora Mariane Compri. A capacitação aborda os passos que compõem um processo de vendas, auxilia os participantes a compreender em que nível está sua venda, como proceder em cada ciclo e estratégias para converter atendimentos em vendas.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Brusque, pelos telefones (47) 9 9651-9513 ou (47) 3211-8001. Todos os workshops são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h.

Além disso, o investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado.

