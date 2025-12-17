Comunidade Bethânia manifesta apoio ao padre indiciado por importunação sexual em Brusque

Em nota, instituição reafirma confiança no sacerdote

Comunidade Bethânia manifesta apoio ao padre indiciado por importunação sexual em Brusque

Em nota, instituição reafirma confiança no sacerdote

Comente

A Comunidade Bethânia encaminhou à reportagem do jornal O Município, na manhã desta quarta-feira, 17, uma nota de esclarecimento sobre o indiciamento do padre Vicente de Paula Neto, atual Moderador Geral da comunidade, por importunação sexual. No documento, a Comunidade reafirmou, publicamente, a confiança no padre.

“Conhecemos o sacerdote que caminha conosco diariamente, seu testemunho de vida, sua conduta pastoral e seu compromisso com os princípios cristãos que fundamentam nossa Comunidade. Por isso, certos de que a verdade sempre prevalece e que todo esclarecimento acontecerá no tempo oportuno, com justiça e equilíbrio”.

Na sequência, também manifestou respeito às instituições (policiais) e disseram confiar “que tudo seja conduzido com responsabilidade, prudência e respeito à dignidade de todas as pessoas envolvidas”.

De acordo com a investigação que resultou em um inquérito policial já concluído, o crime teria ocorrido em 1º de outubro, em um estabelecimento comercial no bairro Santa Rita.

Após avaliar imagens de câmeras de segurança, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Arquidiocese inicia apuração própria

A reportagem entrou em contato, ainda na tarde da segunda-feira, 15, com a assessoria da Arquidiocese de Florianópolis, responsável pelas paróquias de Brusque, para esclarecer o caso.

Segundo apuração da reportagem, a Arquidiocese informou que tomou conhecimento da situação e já iniciou uma investigação interna para reunir mais detalhes.

“Assim que tivermos informações e um posicionamento, iremos repassar à comunidade”, afirmou a assessoria na segunda-feira.

A reportagem tentou contato novamente com a assessoria na manhã da terça-feira, 16, mas não obteve resposta. O caso continua sendo acompanhado e novas informações estão sendo apuradas.

Detalhes do indiciamento

Segundo um atendente da loja de 19 anos, que presenciou a ação, o padre observou o comércio do lado de fora antes de entrar. Já no interior da loja, iniciou movimentos considerados libidinosos, apertando a região íntima por cima das calças e encarando o funcionário.

O comportamento, de acordo com a vítima, durou cerca de dez minutos. “Ele ficou me olhando e apertando a região íntima”, relatou o jovem.

As equipes analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o veículo usado pelo suspeito, registrado em nome de uma entidade religiosa. Com isso, o homem foi localizado e intimado para prestar depoimento.

No interrogatório, o investigado negou ter agido com intenção sexual. Ele declarou que estava no local para comprar um presente e produtos pessoais. Também afirmou que os movimentos na região íntima ocorreram devido a um incômodo dermatológico.

Disse ainda ter se sentido observado pelo atendente, sugerindo que o funcionário teria desconfiado de um possível furto. “Não tive intenção de constranger ninguém”, afirmou durante o depoimento.

Após avaliar as imagens, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

O inquérito, que tramita sob segredo de justiça, foi encaminhado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí e ao Ministério Público, que avaliarão a continuidade da persecução penal e as demais medidas cabíveis.

Questionada pela reportagem, a Delegacia de Polícia da Comarca (DPCO), responsável pela investigação, informou que não irá comentar o caso.

Leia a nota da Comunidade na íntegra

“A Comunidade Bethânia, fundada pelo Servo de Deus Padre Léo, vem a público manifestar-se com serenidade, responsabilidade e profundo espírito cristão diante das notícias recentemente veiculadas envolvendo o nome do Padre Vicente de Paula Neto, Moderador Geral e Presidente desta Comunidade.

Antes de qualquer consideração, reafirmamos nosso compromisso inegociável com a verdade, com a justiça, com a dignidade da pessoa humana e com os valores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nortearam a missão e a história da Comunidade Bethânia desde a sua fundação.

O Padre Vicente de Paula Neto dedica há 25 anos sua vida sacerdotal ao serviço da Igreja e, de modo muito particular há quase 20 anos, à Comunidade Bethânia, exercendo sua missão com zelo pastoral, espírito de obediência e profunda fidelidade ao carisma do acolhimento, da restauração e da misericórdia.

Ao longo dessas quase duas décadas, sua atuação foi marcada pelo cuidado com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pela escuta pastoral, pela promoção da vida e pela condução responsável da missão confiada por Deus.

Conhecemos o sacerdote que caminha conosco diariamente, seu testemunho de vida, sua conduta pastoral e seu compromisso com os princípios cristãos que fundamentam nossa Comunidade. Por isso, reafirmamos publicamente nossa confiança no Padre Vicente, certos de que a verdade sempre prevalece e que todo esclarecimento acontecerá no tempo oportuno, com justiça e equilíbrio.

Ao mesmo tempo, manifestamos nosso respeito às instituições e confiamos que tudo seja conduzido com responsabilidade, prudência e respeito à dignidade de todas as pessoas envolvidas. A Comunidade Bethânia não se antecipa a julgamentos e permanece fiel ao princípio evangélico da verdade vivida na caridade.

Neste momento, reafirmamos também nosso profundo respeito e fidelidade à memória do Servo de Deus Padre Léo, fundador desta obra, cujo testemunho de vida, entrega sacerdotal e amor incondicional aos mais fragilizados continuam sendo luz e referência para todos nós. Em espírito de comunhão e fé, confiamos este tempo à sua intercessão, certos de que aquele que tanto ensinou a amar, acolher e restaurar vidas continua intercedendo junto a Deus por esta Comunidade.

Unidos como família Bethânia, estamos em oração, pedindo a Deus que tudo se esclareça com paz, serenidade e verdade, e que os corações sejam preservados do julgamento precipitado, do escândalo e da divisão. Recordamos as palavras do Senhor: “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra” (Mt 5,5).

Pedimos a todos que acompanham a Comunidade Bethânia — benfeitores, famílias, amigos, acolhidos e colaboradores — que se unam a nós em oração, cultivando o silêncio respeitoso, a prudência nas palavras e a confiança na ação de Deus, evitando comentários que não contribuam para a paz e para a comunhão.

Seguimos firmes em nossa missão, fiéis à Igreja, sustentados pela oração e pela certeza de que Deus é Senhor da história. Bethânia permanece sendo casa de acolhimento, de misericórdia e de restauração, fiel ao legado do Padre Léo e ao Evangelho que nos sustenta”.

O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas. 

Leia também:

1. Frio abaixo dos 10°C surpreende o Vale do Itajaí em pleno dezembro
2. Acidente entre dois caminhões e um carro derruba poste na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque
3. PRIMEIRA MÃO – Tribunal de Justiça nega recurso e mantém júri popular de empresário acusado de matar homem com tiro na cabeça em Brusque
4. Obra na ponte do Guarani, em Brusque, encerra na manhã desta quarta-feira
5. Motociclista e motorista são levados ao hospital após acidente na Ivo Silveira, em Brusque

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo