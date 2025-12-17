Comunidade Bethânia manifesta apoio ao padre indiciado por importunação sexual em Brusque

A Comunidade Bethânia encaminhou à reportagem do jornal O Município, na manhã desta quarta-feira, 17, uma nota de esclarecimento sobre o indiciamento do padre Vicente de Paula Neto, atual Moderador Geral da comunidade, por importunação sexual. No documento, a Comunidade reafirmou, publicamente, a confiança no padre.

“Conhecemos o sacerdote que caminha conosco diariamente, seu testemunho de vida, sua conduta pastoral e seu compromisso com os princípios cristãos que fundamentam nossa Comunidade. Por isso, certos de que a verdade sempre prevalece e que todo esclarecimento acontecerá no tempo oportuno, com justiça e equilíbrio”.

Na sequência, também manifestou respeito às instituições (policiais) e disseram confiar “que tudo seja conduzido com responsabilidade, prudência e respeito à dignidade de todas as pessoas envolvidas”.

De acordo com a investigação que resultou em um inquérito policial já concluído, o crime teria ocorrido em 1º de outubro, em um estabelecimento comercial no bairro Santa Rita.

Após avaliar imagens de câmeras de segurança, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Arquidiocese inicia apuração própria

A reportagem entrou em contato, ainda na tarde da segunda-feira, 15, com a assessoria da Arquidiocese de Florianópolis, responsável pelas paróquias de Brusque, para esclarecer o caso.

Segundo apuração da reportagem, a Arquidiocese informou que tomou conhecimento da situação e já iniciou uma investigação interna para reunir mais detalhes.

“Assim que tivermos informações e um posicionamento, iremos repassar à comunidade”, afirmou a assessoria na segunda-feira.

A reportagem tentou contato novamente com a assessoria na manhã da terça-feira, 16, mas não obteve resposta. O caso continua sendo acompanhado e novas informações estão sendo apuradas.

Detalhes do indiciamento

Segundo um atendente da loja de 19 anos, que presenciou a ação, o padre observou o comércio do lado de fora antes de entrar. Já no interior da loja, iniciou movimentos considerados libidinosos, apertando a região íntima por cima das calças e encarando o funcionário.

O comportamento, de acordo com a vítima, durou cerca de dez minutos. “Ele ficou me olhando e apertando a região íntima”, relatou o jovem.

As equipes analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o veículo usado pelo suspeito, registrado em nome de uma entidade religiosa. Com isso, o homem foi localizado e intimado para prestar depoimento.

No interrogatório, o investigado negou ter agido com intenção sexual. Ele declarou que estava no local para comprar um presente e produtos pessoais. Também afirmou que os movimentos na região íntima ocorreram devido a um incômodo dermatológico.

Disse ainda ter se sentido observado pelo atendente, sugerindo que o funcionário teria desconfiado de um possível furto. “Não tive intenção de constranger ninguém”, afirmou durante o depoimento.

O inquérito, que tramita sob segredo de justiça, foi encaminhado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí e ao Ministério Público, que avaliarão a continuidade da persecução penal e as demais medidas cabíveis.

Questionada pela reportagem, a Delegacia de Polícia da Comarca (DPCO), responsável pela investigação, informou que não irá comentar o caso.

Leia a nota da Comunidade na íntegra

“A Comunidade Bethânia, fundada pelo Servo de Deus Padre Léo, vem a público manifestar-se com serenidade, responsabilidade e profundo espírito cristão diante das notícias recentemente veiculadas envolvendo o nome do Padre Vicente de Paula Neto, Moderador Geral e Presidente desta Comunidade.

Antes de qualquer consideração, reafirmamos nosso compromisso inegociável com a verdade, com a justiça, com a dignidade da pessoa humana e com os valores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nortearam a missão e a história da Comunidade Bethânia desde a sua fundação.

O Padre Vicente de Paula Neto dedica há 25 anos sua vida sacerdotal ao serviço da Igreja e, de modo muito particular há quase 20 anos, à Comunidade Bethânia, exercendo sua missão com zelo pastoral, espírito de obediência e profunda fidelidade ao carisma do acolhimento, da restauração e da misericórdia.

Ao longo dessas quase duas décadas, sua atuação foi marcada pelo cuidado com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pela escuta pastoral, pela promoção da vida e pela condução responsável da missão confiada por Deus.

Conhecemos o sacerdote que caminha conosco diariamente, seu testemunho de vida, sua conduta pastoral e seu compromisso com os princípios cristãos que fundamentam nossa Comunidade. Por isso, reafirmamos publicamente nossa confiança no Padre Vicente, certos de que a verdade sempre prevalece e que todo esclarecimento acontecerá no tempo oportuno, com justiça e equilíbrio.

Ao mesmo tempo, manifestamos nosso respeito às instituições e confiamos que tudo seja conduzido com responsabilidade, prudência e respeito à dignidade de todas as pessoas envolvidas. A Comunidade Bethânia não se antecipa a julgamentos e permanece fiel ao princípio evangélico da verdade vivida na caridade.

Neste momento, reafirmamos também nosso profundo respeito e fidelidade à memória do Servo de Deus Padre Léo, fundador desta obra, cujo testemunho de vida, entrega sacerdotal e amor incondicional aos mais fragilizados continuam sendo luz e referência para todos nós. Em espírito de comunhão e fé, confiamos este tempo à sua intercessão, certos de que aquele que tanto ensinou a amar, acolher e restaurar vidas continua intercedendo junto a Deus por esta Comunidade.

Unidos como família Bethânia, estamos em oração, pedindo a Deus que tudo se esclareça com paz, serenidade e verdade, e que os corações sejam preservados do julgamento precipitado, do escândalo e da divisão. Recordamos as palavras do Senhor: “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra” (Mt 5,5).

Pedimos a todos que acompanham a Comunidade Bethânia — benfeitores, famílias, amigos, acolhidos e colaboradores — que se unam a nós em oração, cultivando o silêncio respeitoso, a prudência nas palavras e a confiança na ação de Deus, evitando comentários que não contribuam para a paz e para a comunhão.

Seguimos firmes em nossa missão, fiéis à Igreja, sustentados pela oração e pela certeza de que Deus é Senhor da história. Bethânia permanece sendo casa de acolhimento, de misericórdia e de restauração, fiel ao legado do Padre Léo e ao Evangelho que nos sustenta”.

O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.

