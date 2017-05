Moradores da rua Bulcão Viana questionam quebra de asfalto logo após pavimentação

O jornal O Município recebeu contatos de leitores reclamando da ação do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) neste domingo, 21, na rua Bulcão Viana, entre o Souza Cruz e o Azambuja. A presidente da Associação de Moradores da rua Bulcão Viana e Adjacências (Ambavia), Cláudia Gomes Carvalho, é uma das pessoas que questionam o “remendo” no asfalto.

Segundo ela, vários moradores ficaram descontentes com o problema, pois o asfaltamento da rua Bulcão Viana começou no dia 17 e depois parou devido à chuva.

Cláudia diz que a comunidade ficou indignada porque no domingo, ou seja, apenas quatro dias depois do asfaltamento, o Samae realizou um serviço na pista. “Mal começaram o asfaltamento e já teremos remendos, que são mais suscetíveis a se transformarem em buracos”.

De acordo com ela, os residentes ficaram sem água no domingo por causa do problema, o que também causou transtornos. “Fizemos um acordo entre os moradores para pressionar, porque a situação é complicada”, diz a presidente da associação de moradores.

“Antes de começar a obra, os outros órgãos públicos já deveriam revisar tudo o que precisa ser feito”, afirma a líder comunitária.

Rompimento de rede

O diretor-presidente interino do Samae, Márcio Cardoso, diz que o problema na rua Bulcão Viana foi imprevisível. A rede é nova e não se esperava que fosse romper, mas foi o que aconteceu neste fim de semana.

A falta d’água foi provocada justamente pelo rompimento da rede, segundo Cardoso. As equipes de manutenção foram ao local e ainda ontem o serviço foi finalizado. O diretor-presidente afirma que há comunicação entre o Samae e a prefeitura para a realização de obras, contudo, há casos, como esse, que são inevitáveis.

A diretora do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Andrea Volkmann, também afirma que a prefeitura e o Samae realizam os trabalhos de forma articulada. O DGI é o departamento responsável pela fiscalização da obra.

A obra da Bulcão Viana é um assunto recorrente, pois ocorreram vários problemas que atrasaram o andamento do serviço. A pavimentação, por exemplo, era para ter sido concluída até março deste ano.