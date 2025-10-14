Comunidade de Brusque celebra Nossa Senhora Aparecida e agradece pela reconstrução de igreja após vendaval

A manhã do domingo, 12, foi marcada pela emoção na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Steffen, em Brusque.

Fiéis se reuniram para celebrar a padroeira do Brasil com uma procissão pelas ruas do bairro, seguida da missa presidida pelo pároco, padre Hélio Feuser.

Durante a celebração, a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorreu o corredor central da igreja com um manto estendido sobre os devotos e, ao final, foi coroada pelas crianças da catequese.

O momento teve um significado ainda mais especial para a comunidade, que neste mês retomou as celebrações na capela após um longo período de espera.

Vendaval

Em 13 de fevereiro, um vendaval destelhou a igreja, e desde então as missas vinham sendo realizadas no salão catequético. Agora, com o espaço reconstruído e novamente acolhendo os fiéis, a festa de Nossa Senhora Aparecida ganhou um tom de agradecimento e recomeço.

Durante a homilia, o padre Helio Feuser destacou que a história de Nossa Senhora Aparecida é, antes de tudo, um sinal da presença constante de Deus na vida do povo.

“A forma como Nossa Senhora se manifestou é para nós um sinal da graça e do amor de Deus. Ele nunca abandona o seu povo, e Maria é o reflexo desse cuidado. A sua imagem simples, encontrada nas águas, mostra que Deus se faz presente justamente onde a esperança parece ter se perdido”, afirmou o sacerdote.

Padre Helio também recordou o carinho e a emoção que a devoção mariana desperta no coração dos brasileiros.

“Quando se fala em Nossa Senhora, todo mundo se emociona. É uma devoção que toca profundamente, porque lembra o amor e a ternura de uma mãe. Assim como Maria cuidou de Jesus, ela também cuida de nós. E essa presença maternal é o que nos sustenta nas dificuldades e nos faz seguir adiante com fé e confiança”.

O pároco ainda ressaltou que as dificuldades vividas pela comunidade neste ano foram também uma oportunidade de fortalecer os laços de fé.

“Nada é em vão. Tudo tem um significado. A tempestade que destelhou a capela não destruiu a fé do povo. Pelo contrário, fez nascer ainda mais união, mais amor à comunidade e mais confiança na providência divina. Hoje, com a igreja reconstruída, celebramos não apenas o retorno à igreja, mas a certeza de que Deus nunca deixa de cuidar de nós por meio da intercessão de Nossa Senhora”.

O coordenador da comunidade, Éder Aparecido de Souza, compartilhou a alegria do reencontro dos fiéis na capela.

“Depois de tantos meses celebrando no salão, voltar para a nossa casa é uma bênção. O povo se empenhou, ajudou, acreditou. Hoje, com a igreja cheia e o coração em festa, coroamos esse esforço com gratidão a Deus e à nossa Mãezinha Aparecida”.

Ainda durante a missa, a comunidade se uniu em oração pelas crianças e pelo Brasil, pedindo a proteção da padroeira sobre o país. Por fim, os fiéis se reuniram no salão para um momento de confraternização e celebração pela padroeira e pela igreja reconstruída com o esforço e a fé dos devotos.

