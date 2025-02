Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, de Brusque, inicia celebração de 50 anos com missa especial nesta sexta-feira

Neste fim de semana, a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, de Brusque, celebra sua padroeira. Neste ano, a tradicional festividade será especial, já que a comunidade comemora 50 anos de existência e 25 anos da construção da igreja.

O coordenador da comunidade, Johnni Vander Possamai, agradeceu a todos que contribuíram para a construção e manutenção da comunidade ao longo dos anos.

“Que Nossa Senhora de Lourdes continue a nos guiar e abençoar, e que possamos celebrar muitos outros anos juntos”.

Para comemorar a data, nesta sexta-feira, 7, todas as comunidades e o Apostolado da Oração da Paróquia São Luís Gonzaga são convidados para participar da missa, a partir das 19h30. Após a celebração, iniciam as festividades, com venda de churrasco, além da tradicional pescaria e roda da fortuna. A animação musical será com Valmir e Volnei.

No sábado, 8, a missa especial em ação de graças será às 19h. Após a celebração, haverá venda de churrasco, bolos, pastel e cachorro-quente. Para animar ainda mais o evento, terá a roda da fortuna e apresentação com Valmir e Volnei.

Já na terça-feira, 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, será celebrada a missa devocional à padroeira, às 19h30, e também o Dia Mundial de Oração pelos Doentes.

“Este é um momento de reflexão e solidariedade, onde nos unimos em oração por aqueles que enfrentam desafios de saúde. É uma oportunidade para mostrarmos nosso amor e apoio àqueles que precisam”, ressalta o coordenador.

Programação

7 de fevereiro:

7h – Venda de cuca e cachorro-quente;

19h30 – Missa;

Após a missa, início dos festejos com churrasco, pescaria, roda da fortuna, bebidas em geral e animação musical com Valmir e Volnei.

8 de fevereiro:

8h – Venda de cachorro-quente;

13h – Início da carreata pelas ruas da comunidade com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes;

19h – Missa. Após a missa, início dos festejos com churrasco, pescaria, roda da fortuna, bebidas em geral e animação musical com Valmir e Volnei.

11 de fevereiro:

19h30 – Missa do Dia Mundial de oração pelos Enfermos e devocional a Nossa Senhora de Lourdes.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Construção de grande ponte em Brusque com 100 metros de vão livre e três pistas está em análise

2. Show gratuito, festa de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Guaba Bowl: evento reúne fãs de futebol americano para assistir ao Super Bowl em Guabiruba

4. VÍDEO – Homem com faca entra em farmácia e rouba cerca de R$ 15 mil no Águas Claras, em Brusque

5. Motorista será indenizada por acidente causado por ambulância em alta velocidade em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: