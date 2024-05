Comunidade poderá participar de ação na Defesa Civil para prevenir eventos adversos; saiba como

Nos próximos meses, a Defesa Civil de Brusque fará uma série de ações formativas com a comunidade sobre riscos de locais específicos, prevenção e resposta aos eventos adversos, além de como receber e interpretar os alertas recebidos da Defesa Civil.

Os eventos serão realizados na sede da Defesa Civil, localizada na rua Dr. Penido, n° 200, Centro I. A escolha do local foi pensada para que além da formação, a comunidade também possa conhecer o local de trabalho da Defesa Civil, bem como, conhecer os equipamentos disponíveis.

Cada ação durará em torno de duas horas e é gratuita para toda a comunidade. Cada comunidade será recebida em um dia diferente, mas todas as 19h. Serão 25 vagas disponíveis por localidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através deste link.

As primeiras comunidades a serem recebidas são: Nova Brasília, Limeira Alta e Limeira Baixa, na próxima segunda-feira, 3. As comunidades foram selecionadas com base nas características dos eventos adversos a quais estão sujeitas.

Confira a data de cada ação:

03/06 – Formação das Comunidades – Nova Brasília, Limeira Alta e Limeira Baixa;

10/06 – Formação das Comunidades – Águas Claras, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa;

02/07 – Formação das Comunidades – Santa Luzia, Zantão;

08/07 -Formação das Comunidades – Azambuja, Primeiro de Maio;

16/07 – Formação das Comunidades – São Pedro, Steffen, Bateas;

22/07 – Formação das Comunidades – Cedrinho, Tomaz Coelho, Cedro Alto e Cedro grande;

30/07 – Formação das Comunidades – Dom Joaquim, Rio Branco, Souza Cruz, Jardim Maluche;

05/08 – Formação das Comunidades – Guarani, Centro I, Centro II, São Luiz;

13/08 – Formação das Comunidades – Santa Rita, Santa Terezinha, Limoeiro, Planalto.

